EDHO’nun Tipi’si Savaş Özdemir’in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı! Savaş Özdemir kimdir?

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Jack Hunter maceracı bir arkeolojisttir. Arkeolojide okurken Profesörü Fredrick Shaffer ona akıl hocalığı ve babalık yapmıştır. Profesör Suriye'de Ugaritlerden kalma bir hazine olduğunu düşünmektedir ve bu hazineyi bulabilmek için Ugarit metinlerini çok iyi tercüme edebilen bir tercümana ihtiyacı vardır.