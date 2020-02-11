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EDHO’nun Tipi’si Savaş Özdemir’in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı! Savaş Özdemir kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi karakterine hayat veren ünlü oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı. Oyuncunun filmde İngilizce konuşması dikkatlerden kaçmazken, Savaş Özdemir hazine kaçakçısını canlandırdı. Peki, Savaş Özdemir kimdir? Birçok dizide yer alan Savaş Özdemir, Kurtlar Vadisi Pusu filmiyle çıkışını yaptı.
Giriş Tarihi: 11.02.2020 23:30 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 23:31
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