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EDHO’nun Tipi’si Savaş Özdemir’in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı! Savaş Özdemir kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi karakterine hayat veren ünlü oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı. Oyuncunun filmde İngilizce konuşması dikkatlerden kaçmazken, Savaş Özdemir hazine kaçakçısını canlandırdı. Peki, Savaş Özdemir kimdir? Birçok dizide yer alan Savaş Özdemir, Kurtlar Vadisi Pusu filmiyle çıkışını yaptı.

Giriş Tarihi: 11.02.2020 23:30 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 23:31
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EDHO’nun Tipi’si Savaş Özdemir’in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı! Savaş Özdemir kimdir?

Tipi karakteriyle dikkat çeken EDHO oyuncusu Savaş Özdemir'in, ABD'nin ünlü sinema sektörü Hollywood'da oynadığı ortaya çıktı. Tipi karakterini canlandıran ünlü oyuncu Savaş Özdemir'in 2008 yılında Hollywood filmi Jack Hunter And The Quest For Akhenaten's Tomb'da rol aldığı ortaya çıktı.

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EDHO’nun Tipi’si Savaş Özdemir’in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı! Savaş Özdemir kimdir?

Usta oyuncu Savaş Özdemir çekimleri Amerika, Cezayir, Suriye ve bir kısmının Türkiye'de çekildiği Jack Hunter And The Quest For Akhenaten's Tomb filminde Riyad karakterini canlandırdı. Filmde hazine kaçakçısını canlandıran Savaş Özdemir aksiyon sahnelerini de başarılı şekilde tamamladı.

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EDHO’nun Tipi’si Savaş Özdemir’in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı! Savaş Özdemir kimdir?

Hem Amerikalı arkeolog hem Rus mafyasının peşinde olduğu Riyad karakterini canlandıran Özdemir'in filmde amerikan aksanlı İngilizce konuşması dikkat çekti. Tamamı İngilizce olan aksiyon filmi eleştirmenlerden tam not aldı.

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EDHO’nun Tipi’si Savaş Özdemir’in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı! Savaş Özdemir kimdir?

Filmin başrollerini Ivan Sergei (Jack Hunter), Joanne Kelly (Nadia Ramadan) Thure Riefenstein (Albert Littmann) Susan Ward (Liz), Mario Naim Basil (Tariq) oynuyor.

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EDHO’nun Tipi’si Savaş Özdemir’in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı! Savaş Özdemir kimdir?

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Jack Hunter maceracı bir arkeolojisttir. Arkeolojide okurken Profesörü Fredrick Shaffer ona akıl hocalığı ve babalık yapmıştır. Profesör Suriye'de Ugaritlerden kalma bir hazine olduğunu düşünmektedir ve bu hazineyi bulabilmek için Ugarit metinlerini çok iyi tercüme edebilen bir tercümana ihtiyacı vardır.