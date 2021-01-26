26 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EDHO'nun Behzat'ı Emir Benderlioğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

EDHO'nun Behzat'ı Emir Benderlioğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizi oyuncuları da en çok konuşulan isimler oldu. EDHO'da Façalı karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu en çok ilgi çeken oyunculardan biri oldu. Özel hayatıyla mercek altına alınan Emir Benderlioğlu, eşinin kim olduğunu öğrenenlerse çok şaşırdı. İşte EDHO'nun Behzat'ı Emir Benderlioğlu'nun eşi...

Giriş Tarihi: 26.01.2021 17:44 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 17:44
  • 1
  • 117
EDHO'nun Behzat'ı Emir Benderlioğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Emir Benderlioğlu, Behzat Façalı rolüyle diziye damga vurmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun eşinin de oyuncu olması herkesi şaşkına çeviriyor. İşte Emir Benderlioğlu ve diğer ünlü isimlerin hayat arkadaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 117
EDHO'nun Behzat'ı Emir Benderlioğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

SEDA BAKAN

  • 3
  • 117
EDHO'nun Behzat'ı Emir Benderlioğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL

  • 4
  • 117
EDHO'nun Behzat'ı Emir Benderlioğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL

  • 5
  • 117
EDHO'nun Behzat'ı Emir Benderlioğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

BİRKAN SOKULLU