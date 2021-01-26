EDHO'nun Behzat'ı Emir Benderlioğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Meğer rol arkadaşı...

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizi oyuncuları da en çok konuşulan isimler oldu. EDHO'da Façalı karakterine hayat veren Emir Benderlioğlu en çok ilgi çeken oyunculardan biri oldu. Özel hayatıyla mercek altına alınan Emir Benderlioğlu, eşinin kim olduğunu öğrenenlerse çok şaşırdı. İşte EDHO'nun Behzat'ı Emir Benderlioğlu'nun eşi...