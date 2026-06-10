Ece Erken'in sözlerine Magazin Gazetecileri Derneği'nden kınama
Ece Erken'in 'ayna kırma davası' magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Basın mensuplarını hedef alan Erken'e, Magazin Gazetecileri Derneği'nden (MGD) sert yanıt geldi: "Kullandığı ifadeler Türk Ceza Kanunu'na göre suç"
Sunucu Ece Erken'in, hakkında çıkan mahkeme kararı haberini yalanlarken kullandığı ifadeler magazin camiasında gerilime yol açtı.
BASIN MENSUPLARINI HEDEF ALDI
GÜNAYDIN'ın, Ece Erken ile Benan Kocadereli arasında görülen ve kamuoyunda "ayna kırma davası" olarak bilinen davanın üst mahkeme süreciyle ilgili resmi belgelere dayandırdığı manşet haberi, Erken'in tepkisine neden oldu.
Söz konusu haberi sosyal medya hesabından sert bir dille yalanlayan Erken, gazeteyi ve basın mensuplarını hedef alan "İnsan değilsiniz" ve "G…z…lılar" gibi ağır ifadeler kullandı.
MGD'DEN "HUKUKEN SUÇ" UYARISI
Erken'in meslektaşlarına yönelik tavrı üzerine Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, sunucunun kullandığı dilin kabul edilemez olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Ece Erken'in basın mensuplarını hedef alan ve hakaret içeriği taşıyan ifadelerini kabul edilemez buluyor, meslektaşlarımıza yönelik bu üslubu açıkça kınıyoruz. Erken'in kullandığı 'G…z…lılar' ifadesinin ise Türk Ceza Kanunu'nun 125. Maddesi gereğince hukuken suç olduğunu belirtmek isteriz."
DAVA SÜRECİ: "AYNA KIRMA" DAVASI YENİDEN GÖRÜLÜYOR
Haberin temelini oluşturan hukuki süreç ise 2020 yılında yaşanan olaylara dayanıyor. Merhum iş insanı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı ilişki döneminde Benan Kocadereli'nin evine giderek aracın dikiz aynasına zarar verdiği ve ardından Kocadereli'ye yönelik hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla Erken hakkında dava açılmıştı.
Yapılan yargılama sonucunda Erken, 'hakaret' suçundan beraat etmiş, 'mala zarar verme' suçundan ise 30 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı.
Dosyayı üst mahkemeye taşıyan Erken'in itirazı üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, hakaret beraatini onarken, 'mala zarar verme' suçuyla ilgili olarak zararın karşılanması ve etkin pişmanlık hükümlerinin değerlendirilmesi amacıyla davanın yeniden görülmesine karar verdi.
Resmi belgelerle sabit olan bu mahkeme kararına rağmen Erken'in haberi asılsız iftiralarla yalanlamaya çalışması, kamuoyunda ve basın camiasında tepkiyle karşılandı.