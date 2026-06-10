Ece Erken'in sözlerine Magazin Gazetecileri Derneği'nden kınama

BASIN MENSUPLARINI HEDEF ALDI

GÜNAYDIN'ın, Ece Erken ile Benan Kocadereli arasında görülen ve kamuoyunda "ayna kırma davası" olarak bilinen davanın üst mahkeme süreciyle ilgili resmi belgelere dayandırdığı manşet haberi, Erken'in tepkisine neden oldu.

Söz konusu haberi sosyal medya hesabından sert bir dille yalanlayan Erken, gazeteyi ve basın mensuplarını hedef alan "İnsan değilsiniz" ve "G…z…lılar" gibi ağır ifadeler kullandı.