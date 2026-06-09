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Ece Erken'in yalanladığı haber resmi evrakla kanıtlandı! "Ayna kırma" davası sil baştan

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ece Erken'in, merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'nin aracına zarar verdiği gerekçesiyle yargılandığı davayla ilgili resmi belgeler ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden çıkan haberleri "yalan" olarak nitelendirip basını hedef alan Erken'e yanıt, Sabah Gazetesi'nden geldi.

Ece Erken'in yalanladığı haber resmi evrakla kanıtlandı! "Ayna kırma" davası sil baştan 1

Ünlü sunucu Ece Erken'in, merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisi olduğu dönemde, Mahmutyazıcıoğlu'nun o zamanki eşi Benan Kocadereli'ye yönelik gerçekleştirdiği "araç aynası kırma" olayıyla ilgili hukuki süreç yeniden şekilleniyor. 2020 yılında yaşanan ve kamuoyunun yakından takip ettiği olayla ilgili mahkeme, dosyayı tekrar incelemeye aldı.

Ece Erken'in yalanladığı haber resmi evrakla kanıtlandı! "Ayna kırma" davası sil baştan 2

"AYNA KIRMA" DAVASI SİL BAŞTAN

Mahkemenin davayı geri iade etmesiyle sonuçlanan süreç, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Erken'in haberi yalanlama çabası mahkeme belgeleriyle boşa çıktı. 2020 yılının Ocak ayında, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile henüz boşanma aşamasında olan Benan Kocadereli ile Ece Erken arasındaki gerilim tırmanmıştı.

Ece Erken'in yalanladığı haber resmi evrakla kanıtlandı! "Ayna kırma" davası sil baştan 3

17 Ocak günü Ece Erken'in, Kocadereli'nin evine giderek aracın dikiz aynasına fiziksel zarar verdiği iddiası yargıya taşınmıştı. Erken'in olay gecesi saat 04.01'de sosyal medya üzerinden Kocadereli'ye attığı, "Bak bu saat Şafak bende! Hesabın hala açık utan! Evime baskına geldi bana çiçek geldiğini paylaştım diye" şeklindeki mesajlar ise davanın seyrini belirleyen kritik delillerden biri olmuştu.Mahkeme Sürecinde Neler Yaşandı?

Ece Erken'in yalanladığı haber resmi evrakla kanıtlandı! "Ayna kırma" davası sil baştan 4

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın gündeme getirdiği bilgilere göre, Erken hakkında "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlamalarıyla dava açılmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada;

Hakaret Suçu: Erken hakkında beraat kararı verildi.

Mala Zarar Verme Suçu: Erken, 30 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Ece Erken'in yalanladığı haber resmi evrakla kanıtlandı! "Ayna kırma" davası sil baştan 5

İSTİNAF DOSYAYI GERİ GÖNDERDİ

Davanın üst mahkemeye taşınmasıyla birlikte İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, hakaret suçundan verilen beraat kararını onadı. Ancak "mala zarar verme" suçuyla ilgili olarak; Erken'e bilirkişi tarafından hesaplanan zararı karşılaması için süre verilmesine ve ödeme yapılması durumunda "etkin pişmanlık" hükümlerinin değerlendirilmesine karar vererek dosyayı yerel mahkemeye iade etti. Dava, önümüzdeki günlerde bu kapsamda yeniden görülecek.

Ece Erken'in yalanladığı haber resmi evrakla kanıtlandı! "Ayna kırma" davası sil baştan 6

BELGELER YALANI ORTAYA ÇIKARDI

Ece Erken, dün konuya ilişkin GÜNAYDIN'da yer alan "Ayna kırma davası sil baştan" başlıklı haberi sert ifadelerle yalanlayarak basın mensuplarını hedef almıştı. Erken hesabından skandal bir paylaşım yaparak SABAH'ı hedef gösterdi. Erken paylaşımında, "Sabah gazetesinin amacının başka olduğuna inanıyorum, rahmetli eşimin saatlerini sattığım yalanını da bunlar yazmıştı, acımı yaşatmamıştı." demişti.

Ece Erken'in yalanladığı haber resmi evrakla kanıtlandı! "Ayna kırma" davası sil baştan 7

"İNSAN DEĞİLSİNİZ"

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre Erken, şu sözleri dile getirmişti:

"Her davasında kadın başıma katillerin karşısında ben vardım, ailesi yokken ben vardım, herkes mal derdindeyken aslanlar gibi mücadele ettim ve şimdi soruyorum size çıkarınız ne? Mahkeme kararını bile yalan yazma gücünü nereden alıyorsunuz? İnsan değilsiniz."

Ece Erken'in yalanladığı haber resmi evrakla kanıtlandı! "Ayna kırma" davası sil baştan 8

RESMİ BELGE HAKSIZ ÇIKARDI

Ancak mahkeme tarafından sunulan resmi belgeler, haberin doğruluğunu kanıtlayarak Erken'in iddialarını çürüttü. İşte o habere konu olan mahkeme kararının belgesi...

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