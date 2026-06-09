Ece Erken'in yalanladığı haber resmi evrakla kanıtlandı! "Ayna kırma" davası sil baştan

Ece Erken'in, merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'nin aracına zarar verdiği gerekçesiyle yargılandığı davayla ilgili resmi belgeler ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden çıkan haberleri "yalan" olarak nitelendirip basını hedef alan Erken'e yanıt, Sabah Gazetesi'nden geldi.

Ünlü sunucu Ece Erken'in, merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisi olduğu dönemde, Mahmutyazıcıoğlu'nun o zamanki eşi Benan Kocadereli'ye yönelik gerçekleştirdiği "araç aynası kırma" olayıyla ilgili hukuki süreç yeniden şekilleniyor. 2020 yılında yaşanan ve kamuoyunun yakından takip ettiği olayla ilgili mahkeme, dosyayı tekrar incelemeye aldı.

"AYNA KIRMA" DAVASI SİL BAŞTAN Mahkemenin davayı geri iade etmesiyle sonuçlanan süreç, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Erken'in haberi yalanlama çabası mahkeme belgeleriyle boşa çıktı. 2020 yılının Ocak ayında, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile henüz boşanma aşamasında olan Benan Kocadereli ile Ece Erken arasındaki gerilim tırmanmıştı.

17 Ocak günü Ece Erken'in, Kocadereli'nin evine giderek aracın dikiz aynasına fiziksel zarar verdiği iddiası yargıya taşınmıştı. Erken'in olay gecesi saat 04.01'de sosyal medya üzerinden Kocadereli'ye attığı, "Bak bu saat Şafak bende! Hesabın hala açık utan! Evime baskına geldi bana çiçek geldiğini paylaştım diye" şeklindeki mesajlar ise davanın seyrini belirleyen kritik delillerden biri olmuştu.Mahkeme Sürecinde Neler Yaşandı?

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın gündeme getirdiği bilgilere göre, Erken hakkında "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlamalarıyla dava açılmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; Hakaret Suçu: Erken hakkında beraat kararı verildi. Mala Zarar Verme Suçu: Erken, 30 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.