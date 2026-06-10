Uzak Şehir'de ilan-ı aşk! Yaren Güldiken ile Alper Çankaya'dan sürpriz paylaşım

Uzak Şehir dizisinin set arkadaşlığı aşka dönüştü! Dizinin Şahin'i Alper Çankaya ve Pakize'si Yaren Güldiken, beraber çıktıkları tatilden yaptıkları paylaşımla ilişkilerini ilan etti. İşte o kareler!

Bir süredir haklarında çıkan aşk iddialarına sessiz kalan başrol oyuncuları Alper Çankaya ve Yaren Güldiken, tatil paylaşımlarıyla birlikteliklerini resmen duyurdu.

İDDİALAR BU GÖRÜNTÜYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI Dizideki performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken ikili, daha önce basına sızan gizli karelerle magazin gündemine gelmiş ancak konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştı.

ARTIK SAKLANMAK YOK İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, bu kez saklanmaktan vazgeçti. Birlikte tatile çıkan Çankaya ve Güldiken, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan etti.

"BEYAZ KALP"Lİ İTİRAF Alper Çankaya'nın tatil pozlarına, güzel oyuncu Yaren Güldiken'in beyaz kalp emojisi bırakması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü çiftin paylaşımlarına "Çok yakışmışlar", "Mutluluklar dilerim" gibi çok sayıda yorum yaparak destek verdi.

KARİYER YOLLARINDA YENİ DÖNEM Aşklarını ilan eden çiftin, profesyonel kariyer yolculukları ise yeni sezonda farklı yönlere evriliyor. "Uzak Şehir" dizisinde hayat verdiği 'Şahin Albora' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Alper Çankaya, kendi isteğiyle projeye veda etti.