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Uzak Şehir'de ilan-ı aşk! Yaren Güldiken ile Alper Çankaya'dan sürpriz paylaşım

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Uzak Şehir dizisinin set arkadaşlığı aşka dönüştü! Dizinin Şahin'i Alper Çankaya ve Pakize'si Yaren Güldiken, beraber çıktıkları tatilden yaptıkları paylaşımla ilişkilerini ilan etti. İşte o kareler!

Uzak Şehir'de ilan-ı aşk! Yaren Güldiken ile Alper Çankaya'dan sürpriz paylaşım 1

Bir süredir haklarında çıkan aşk iddialarına sessiz kalan başrol oyuncuları Alper Çankaya ve Yaren Güldiken, tatil paylaşımlarıyla birlikteliklerini resmen duyurdu.

Uzak Şehir'de ilan-ı aşk! Yaren Güldiken ile Alper Çankaya'dan sürpriz paylaşım 2

İDDİALAR BU GÖRÜNTÜYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Dizideki performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken ikili, daha önce basına sızan gizli karelerle magazin gündemine gelmiş ancak konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Uzak Şehir'de ilan-ı aşk! Yaren Güldiken ile Alper Çankaya'dan sürpriz paylaşım 3

ARTIK SAKLANMAK YOK

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, bu kez saklanmaktan vazgeçti. Birlikte tatile çıkan Çankaya ve Güldiken, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan etti.

Uzak Şehir'de ilan-ı aşk! Yaren Güldiken ile Alper Çankaya'dan sürpriz paylaşım 4

"BEYAZ KALP"Lİ İTİRAF

Alper Çankaya'nın tatil pozlarına, güzel oyuncu Yaren Güldiken'in beyaz kalp emojisi bırakması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü çiftin paylaşımlarına "Çok yakışmışlar", "Mutluluklar dilerim" gibi çok sayıda yorum yaparak destek verdi.

Uzak Şehir'de ilan-ı aşk! Yaren Güldiken ile Alper Çankaya'dan sürpriz paylaşım 5

KARİYER YOLLARINDA YENİ DÖNEM

Aşklarını ilan eden çiftin, profesyonel kariyer yolculukları ise yeni sezonda farklı yönlere evriliyor. "Uzak Şehir" dizisinde hayat verdiği 'Şahin Albora' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Alper Çankaya, kendi isteğiyle projeye veda etti.

Uzak Şehir'de ilan-ı aşk! Yaren Güldiken ile Alper Çankaya'dan sürpriz paylaşım 6

Başarılı oyuncunun, yeni dönemde dijital platform yapımı "Eve Giden Yol" dizisinin kadrosuna dahil olacağı öğrenildi.

Sevgilisi Yaren Güldiken ise 'Pakize' karakteriyle "Uzak Şehir" dizisindeki performansına devam ederek ekranlardaki yerini koruyacak.

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