İbrahim Tatlıses verdiği kilolarla dikkat çekti! İşte son hali

Türk müziğinin "İmparator"u İbrahim Tatlıses, hakkında çıkan "acil hastaneye kaldırıldı" iddialarını yalanlamıştı. Fizik tedavi gördüğü hastaneden özel izin alarak dışarı çıkan usta sanatçı, son haliyle gündem oldu.

Son dönemde sağlık sorunları ve geçirdiği operasyonlarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, hakkında sosyal medyada yayılan "yeniden hastaneye kaldırıldı" haberlerine açıklık getirmişti.

7 Nisan'da yaşadığı enfeksiyon ve ardından geçirdiği safra kesesi ameliyatı sonrası tedavi süreci devam eden usta sanatçı, hastanede bulunma nedeninin rutin bir tedavi süreci olduğunu açıklamıştı.

"KENDİ İSTEĞİMLE FİZİK TEDAVİYE BAŞLADIM" Sanatçı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "Allah'a şükür genel sağlık durumum gayet iyi. Geçirdiğim ameliyat sonrasında bir süre hareketsiz kalmak zorunda kaldım. Bu süreçte kaslarımda güç kaybı ve zayıflamalar meydana geldi. Doktorlarımın tavsiyesi doğrultusunda kendi isteğimle fizik tedavi programına başladım. Bazı haberlerde yer aldığı gibi acil bir durum nedeniyle hastaneye kaldırılmış değilim."

ANKARA SOKAKLARINDA MORAL TURU Hastaneden aldığı özel izinle Ankara'da kısa bir tura çıkan Tatlıses, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Neşeli halleriyle dikkat çeken ve şarkı söylediği anları takipçilerine sunan İmparator, paylaşımına "Hastaneden izinliyiz. Ankara güzel, hava güzel. Ankara'nın bebelerini geziyoruz" notunu düştü.

VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ Sevenlerine "Allah'ın izniyle daha güçlü döneceğim" mesajını gönderen sanatçı, kendisine destek veren tüm hayranlarına teşekkür etti.