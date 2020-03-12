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Ece Erken’in görüntüleri ifşa oldu! Evli sevgilisinin eşinin arabasını parçaladı

Ece Erkeni evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturmuştu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşinden boşanmaya çalıştığını ve ilişkisinin meşru olduğunu savunan Ece Erken'e aldatılan eşten şok suçlama geldi. Benan Mahmutyazıcıoğlu, Instagram hesabından bir kadının evinin önündeki arabalara zarar verdiği görüntüleri paylaştı. Videodaki kişinin Ece Erken olduğunu iddia eden Benan Mahmutyazıcıoğlu, şikayet dilekçelerini de paylaştı.

Giriş Tarihi: 12.03.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 17:26
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Ece Erken’in görüntüleri ifşa oldu! Evli sevgilisinin eşinin arabasını parçaladı

Geçtiğimiz haftalarda evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmuyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Ece Erken'in skandal videosu ortaya çıktı.

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Ece Erken’in görüntüleri ifşa oldu! Evli sevgilisinin eşinin arabasını parçaladı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, gece yarısı evlerinin önüne gelen Ece Erken'in arabalarının aynalarını kırdığı görüldü.

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Ece Erken’in görüntüleri ifşa oldu! Evli sevgilisinin eşinin arabasını parçaladı

Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken için mahkemeden koruma kararı çıkarttığını bu video ve belgelerle sosyal medyadan duyurdu.

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Ece Erken’in görüntüleri ifşa oldu! Evli sevgilisinin eşinin arabasını parçaladı

Videodaki kişinin Ece Erken olduğunu üstü kapalı bir şekilde ima eden Benan Mahmutyazıcıoğlu, paylaşımına şunları yazdı:

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Ece Erken’in görüntüleri ifşa oldu! Evli sevgilisinin eşinin arabasını parçaladı

Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir'