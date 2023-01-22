Ece Begüm Yücetan kimdir? Survivor Begüm Yücetan kaç yaşında, nereli?

TV8'in en sevilen programı Survivor, eski yarışmacılarıyla da gündem oluyor. Bunlardan birisi de Ece Begüm Yücetan. Survivor'a 2015 yılında katılan Begüm, son haliyle sosyal medyada konuşulmaya başladı.Yarıştığı dönemde Survivor Turabi Çamkıran ie girdiği polemiklerle gündem olan Yücetan'ın yeni imajı adeta ilgi odağı oldu. Peki, "Ece Begüm Yücetan kimdir?", "Survivor Begüm Yücetan kaç yaşında, nereli?" İşte, son hali...