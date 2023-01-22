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Ece Begüm Yücetan kimdir? Survivor Begüm Yücetan kaç yaşında, nereli?

TV8'in en sevilen programı Survivor, eski yarışmacılarıyla da gündem oluyor. Bunlardan birisi de Ece Begüm Yücetan. Survivor'a 2015 yılında katılan Begüm, son haliyle sosyal medyada konuşulmaya başladı.Yarıştığı dönemde Survivor Turabi Çamkıran ie girdiği polemiklerle gündem olan Yücetan'ın yeni imajı adeta ilgi odağı oldu. Peki, "Ece Begüm Yücetan kimdir?", "Survivor Begüm Yücetan kaç yaşında, nereli?" İşte, son hali...

Giriş Tarihi: 22.01.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 17:02
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Ece Begüm Yücetan kimdir? Survivor Begüm Yücetan kaç yaşında, nereli?

Eski Survivor yıldızlarının yarışmadan sonraki halleri sık sık gündeme geliyor. Bu yarışmacılardan en dikkat çekeni ise Ece begüm Yücetan oldu. Sosyal medyada oldukça aktif olan Begüm Yücetan, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Survivor Begüm, geçirdiği estetikler ve yeni imajıyla gündeme geldi. İşte, Ece Begüm Yücetan'ın son hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ece Begüm Yücetan kimdir? Survivor Begüm Yücetan kaç yaşında, nereli?

ECE BEGÜM YÜCETAN KİMDİR?

Ece Begüm Yücetan, 27 Ağustos1988 İzmir doğumlu olup ilk okulu Özel Türk Kolejinde okumuş, lise hayatını Karşıyaka Lisesi'nde tamamlamıştır.

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Ece Begüm Yücetan kimdir? Survivor Begüm Yücetan kaç yaşında, nereli?

Yüksek öğrenimini ise İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Türkçe İngilizce Mütercim Tercümanlık olarak devam ettiren Begüm Yücetan, 2 yıl okuduktan sonra okulunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra Açıköğretim Fakültesinde Medya İletişimi okudu, aynı zamanda modellik yapmaktadır..

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Ece Begüm Yücetan kimdir? Survivor Begüm Yücetan kaç yaşında, nereli?

2004 yılından beridir de modellik yapmaktadır. Ortaokuldayken basketbol ve voleybolla ilgilenen Begüm'ün kısa bir süre tenisle ilgilendiği biliniyor.

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Ece Begüm Yücetan kimdir? Survivor Begüm Yücetan kaç yaşında, nereli?

2009 Miss Turkey finalisti olan Begüm Yücetan, 2012 Survivor gönüllüler arasında yer aldı. 2009 yılında Kıbrıs'ta yapılan Barış Güzeli Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve ikincilik kazandı.