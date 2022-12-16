Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Tırsıyorum!

Ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş tarafından araç içinde darbedildiği iddiasıyla magazin gündemine oturmuştu. Çıkan haberleri kesin bir dille yalanlayan ve evliliğinde sorun olmadığını söyleyen Akkuş önceki gün alışveriş merkezinde görüntülendi. Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen 45 yaşındaki eski manken, dikkat çeken bir itirafta bulundu.