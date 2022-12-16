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Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Tırsıyorum!

Ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş tarafından araç içinde darbedildiği iddiasıyla magazin gündemine oturmuştu. Çıkan haberleri kesin bir dille yalanlayan ve evliliğinde sorun olmadığını söyleyen Akkuş önceki gün alışveriş merkezinde görüntülendi. Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen 45 yaşındaki eski manken, dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Giriş Tarihi: 16.12.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 11:26
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Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Tırsıyorum!

Ebru Şallı 2019 yılında dünyaevine girdiği Uğur Akkuş tarafından darbedildiği iddiasıyla magazin gündemine oturmuş, ünlü isim çıkan haberleri kesin bir dille yalanlamıştı.

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Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Tırsıyorum!

Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen Şallı neşeli haliyle dikkat çekerken yaptığı itirafla şaşırttı.

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Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Tırsıyorum!

"TIRSIYORUM"

1995 Türkiye Güzeli Ebru Şallı yıllar içinde birçok kez estetik amaçlı operasyon geçirdi. Burnunu yaptırdı, çenesini törpületti. Eski kraliçe, "Çok iğneli işlemlerden biraz tırsıyorum. O yüzden olabildiğince az iğne kullanılan işlemler yaptırmaya çalışıyorum" dedi.

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Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Tırsıyorum!

"BU NASIL YAKIŞIKLILIK?"

2002 yılında hayatını birleştirip, 2013'te boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars'ı (10) lenf kanseri yüzünden Nisan 2020'de kaybeden, "Büyük oğlum için ayakta durmak zorundayım" açıklamasını yapan Ebru Şallı, geçtiğimiz eylül ayında Beren Tan ile tatil pozlarını paylaşmıştı. 18 yaşındaki Beren, yakışıklılığı ve kaslı görüntüsüyle sosyal medyayı ilgi odağı olmuştu.

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Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Tırsıyorum!

Zor günleri büyük oğlunun desteğiyle atlatmaya çalışan eski model, geçtiğimiz hafta da Beren Tan ile çektirdiği yeni bir fotoğrafı, 3.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı.