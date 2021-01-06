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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu sahillerinde aşk tazeledi! Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu sahillerinde aşk tazeledi!
Geçtiğimiz yıl zor zamanlar geçiren Ebru Şallı, yeni yıla eşi Uğur Akkuş ile birlikte Amerika'da girdi. Evliliklerinde 1 yılı geride bırakan çift, yılbaşının ardından tatillerine Malibu'da devam etti. Malibu sahillerinde aşk tazeleyen çift, romantik tatillerinden kareleri sosyal medyasında takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 06.01.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 09:29
Yazın büyük bölümünü Bodrum'da tuttukları lüks villada geçiren Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, yeni yılı Amerika'da karşılamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Evliliklerinde 1 yılı geride bırakan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Malibu'da aşk tazeledi.
Ebru Şallı, eşiyle romantik tatillerinden kareleri sosyal medyasında takipçileriyle paylaştı.
Çiftin Malibu sahillerinde gün batarken paylaştıkları aşk pozu ise çok konuşuldu.
Ocak ayında Malibu sahillerinin tadını çıkaran çif, gün batarken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmat etmedi.