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Ebru Şallı gelen eleştiriler sonrası rest çekti: Kimseye hesap vermem!
Ebru Şallı, önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 36 yaşına giren eşi Uğur Akkuş'un yeni yaşını kutladı. Oğlunun ölümünün ardından büyük bir acı yaşayan ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Ebru Şallı, gelen eleştiriler sonrası isyan etti. "Dünyanın en büyük acısını son nefesime kadar yaşayacağım." diyen Şallı, "Kimse içimdeki acıyı, fırtınayı bilemez. Ve dindiremez. Bunu kafalarına soksunlar" diyerek rest çekti.
Giriş Tarihi: 17.08.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 09:30
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