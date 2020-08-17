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Ebru Şallı gelen eleştiriler sonrası rest çekti: Kimseye hesap vermem!

Ebru Şallı, önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 36 yaşına giren eşi Uğur Akkuş'un yeni yaşını kutladı. Oğlunun ölümünün ardından büyük bir acı yaşayan ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Ebru Şallı, gelen eleştiriler sonrası isyan etti. "Dünyanın en büyük acısını son nefesime kadar yaşayacağım." diyen Şallı, "Kimse içimdeki acıyı, fırtınayı bilemez. Ve dindiremez. Bunu kafalarına soksunlar" diyerek rest çekti.

Giriş Tarihi: 17.08.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 09:30
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Ebru Şallı gelen eleştiriler sonrası rest çekti: Kimseye hesap vermem!

Geçtiğimiz Nisan ayında 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, normalleşme sürecinin başlamasının ardından eşi Uğur Akkuş'la tatile çıkmıştı.

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Ebru Şallı gelen eleştiriler sonrası rest çekti: Kimseye hesap vermem!

Tatil fotoğraflarını sık sık Instagram hesabından paylaşan Şallı, eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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Ebru Şallı gelen eleştiriler sonrası rest çekti: Kimseye hesap vermem!

Yaşadığı evlat acısıyla sarsılan Ebru Şallı, kendisine gelen eleştiriler sonrası isyan etti.

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Ebru Şallı gelen eleştiriler sonrası rest çekti: Kimseye hesap vermem!

Posta'nın haberine göre; kendisine gelen eleştirilerin ardından konuşan Ebru Şallı, "Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Eşimin doğum gününü kutluyorum. Yanımızda çocuklarımız da var. Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Dünyanın en büyük acısını son nefesime kadar yaşayacağım. Kimse içimdeki acıyı, fırtınayı bilemez. Ve dindiremez. Bunu kafalarına soksunlar" diye isyan etti.

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Ebru Şallı gelen eleştiriler sonrası rest çekti: Kimseye hesap vermem!

Son haftalarda paylaştığı tatil fotoğrafları yüzünden eleştirilere maruz kalan Şallı, geçtiğimiz günlerde de "Sosyal medya ölmemi istiyor. Pars'ın vasiyet' beni böyle görmekti. Yavrum 'Anne hep böyle güzel, genç bakımlı kal. Bana söz ver' demişti. Oğlumun isteğini yerine getiriyorum. Kötü yorum yapanları da Allah'a havale ediyorum. Ailem hep yanımda" diye sitem etmişti.