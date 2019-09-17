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Duygu Sarışın Çağatay Ulusoy aşkında sürpriz gelişme

Birlikte yer aldıkları dizi setinde başlayan aşklarına bir dargın bir barışık devam eden Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın geçtiğimiz aylarda tekrar iddia edilmiş ve ikili sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip etmeyi bırakmışlardı. Lansman partisinde muhabirlerin sorularına cevap veren Sarışın, ilişkisi hakkında kaçar adım verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 17.09.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 10:30
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Duygu Sarışın Çağatay Ulusoy aşkında sürpriz gelişme

Duygu Sarışın, dün akşam Kıvanç Tatlıtuğ'un reklam yüzü olduğu Mavi Black Pro Lansman partisinde görüntülendi. Duygu Sarışın'ın bir hayli keyifli olması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Duygu Sarışın Çağatay Ulusoy aşkında sürpriz gelişme

"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"

Sevgilisi Çağatay Ulusoy ile güzel bir yaz tatili geçirdiklerini belirten Duygu Sarışın, "Her şey güzel gidiyor" dedi.

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Duygu Sarışın Çağatay Ulusoy aşkında sürpriz gelişme

"HENÜZ BELLİ BİR ŞEY YOK"

Yeni dizi projesinin olduğunu belirten Duygu Sarışın, "Henüz belli bir şey yok daha imzayı atmadım" dedi.

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Duygu Sarışın Çağatay Ulusoy aşkında sürpriz gelişme
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Duygu Sarışın Çağatay Ulusoy aşkında sürpriz gelişme