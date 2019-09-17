Duygu Sarışın Çağatay Ulusoy aşkında sürpriz gelişme

Birlikte yer aldıkları dizi setinde başlayan aşklarına bir dargın bir barışık devam eden Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın geçtiğimiz aylarda tekrar iddia edilmiş ve ikili sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip etmeyi bırakmışlardı. Lansman partisinde muhabirlerin sorularına cevap veren Sarışın, ilişkisi hakkında kaçar adım verdiği cevapla herkesi şaşırttı.