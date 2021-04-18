"Duvarın arkasında pısırık kaldı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı! Düşman tepetaklak olacak...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Tuncay'ın ölümü sonrasında Hızır ve İlyas, İlhan tarafından mekanlarından alınıyor. Masanın üyeleri onları kurtarmak için harekete geçerken, Ercan tarafından tuzağa düşürülüyorlar. Ancak Alpaslan'ın onları kurtarması sonrasında kaçan taraf Ercan oluyor. Diğer yandan herkes keskin nişancının Kimsesiz Doğan tarafından gönderildiğini düşünse de, Hızır Çakırbeyli yeğeninden şüpheleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı...