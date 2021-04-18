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Haberler Galeri "Duvarın arkasında pısırık kaldı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı! Düşman tepetaklak olacak...

"Duvarın arkasında pısırık kaldı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı! Düşman tepetaklak olacak...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Tuncay'ın ölümü sonrasında Hızır ve İlyas, İlhan tarafından mekanlarından alınıyor. Masanın üyeleri onları kurtarmak için harekete geçerken, Ercan tarafından tuzağa düşürülüyorlar. Ancak Alpaslan'ın onları kurtarması sonrasında kaçan taraf Ercan oluyor. Diğer yandan herkes keskin nişancının Kimsesiz Doğan tarafından gönderildiğini düşünse de, Hızır Çakırbeyli yeğeninden şüpheleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 18.04.2021 16:03
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Duvarın arkasında pısırık kaldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı! Düşman tepetaklak olacak...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı içim geri sayım sürüyor. EDHO son bölümde yaşanan gelişmeler sonrasında 191. bölüm fragmanı merakla takip edilecek. Hızır Çakırbeyli, kendilerini kurtaran keskin nişancının kim olduğunu öğrenmek istiyor. Çakırbeylileri kolaylıkla yok edeceğini düşünen Ercan baltayı taşa vuruyor. Teyzesinin ölümüne sebep olan İlhan'ı gafil avlayan Alpaslan, istediği soruların cevaplarını alıyor. Heyecanla takip edilen son bölümün ardından 191. bölüm fragmanı araştırmalar hız kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Duvarın arkasında pısırık kaldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı! Düşman tepetaklak olacak...

Mezbahanede kendilerini kurtaran ismin Alpaslan olduğundan şüphe eden Hızır, yeğeninin gerçekten iyileşip iyileşmediğini anlamak için onu havuza attı. Pınar ve Emin büyük bir şok yaşarken Alpaslan, Hızır'ı şüphelendirmeyecek şekilde kendini kurtardı.

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Duvarın arkasında pısırık kaldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı! Düşman tepetaklak olacak...

İLHAN'IN SONU

Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin intikamını almayı kafasına koyan Alpaslan yaptığı operasyon neticesinde İlhan'ı tuzağa düşürdü. "Sen kimsin?" sorusu karşısında "Ben tuzağa düşürdüğün Ceylan Çakırbeyli'nin yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'yim" diyerek İlhan'ın işini bitirdi.

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Duvarın arkasında pısırık kaldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı! Düşman tepetaklak olacak...

HIZIR'IN ALPASLAN ŞÜPHESİ

Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir.

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Duvarın arkasında pısırık kaldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı! Düşman tepetaklak olacak...

Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar.