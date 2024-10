Dubai çikolatasını kim icat etti?

Bu yeni trend lezzetin arkasında BAE'nin Dubai kentindeki "Fix Dessert Chocolatier" adlı bir dükkan var. 2021'de Britanyalı-Mısırlı girişimci Sarah Hamouda ve Filipinli şef Nouel Catis Omamalin'in kurduğu marka, bu çikolatayı icat ettiğinde ona "Can't Get Knafeh of It" adını verdi.