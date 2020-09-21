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DJ Burak Yeter’in arabasını görenler hayran kaldı! Değeri dudak uçuklattı

Hollanda'da yaşayan ünlü DJ Burak Yeter, Harbiye Açıkhava'daki konseri için İstanbul'a geldi. Dünyaca ünlü şarkıcı Cecilia Krull ile sahneye çıkan Yeter, konser sonrası Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Ünlü müzisyen giyim tarzıyla dikkat çekerken arabasını görenleri hayran bıraktı. Lüks aracın değeri ise dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 21.09.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 09:21
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DJ Burak Yeter’in arabasını görenler hayran kaldı! Değeri dudak uçuklattı

Yaşamını Hollanda'da sürdüren Burak Yeter, konser için İstanbul'a geldi.

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DJ Burak Yeter’in arabasını görenler hayran kaldı! Değeri dudak uçuklattı

Harbiye Açıkhava'da dünyaca ünlü şarkıcı Cecilia Krull ile geçtiğimiz hafta konser veren DJ Burak Yeter, Nişantaşı'nda görüntülendi.

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DJ Burak Yeter’in arabasını görenler hayran kaldı! Değeri dudak uçuklattı

Lüks aracını valeye teslim ettikten sonra AVM'deki mağazaları dolaşarak alışveriş yapan Yeter, arabasıyla görenleri hayran bıraktı.

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DJ Burak Yeter’in arabasını görenler hayran kaldı! Değeri dudak uçuklattı

Ünlü müzisyen giyim tarzı ve 2,5 milyon TL değerindeki son model otomobiliyle dikkat çekti.

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DJ Burak Yeter’in arabasını görenler hayran kaldı! Değeri dudak uçuklattı

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