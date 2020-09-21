DJ Burak Yeter’in arabasını görenler hayran kaldı! Değeri dudak uçuklattı

Hollanda'da yaşayan ünlü DJ Burak Yeter, Harbiye Açıkhava'daki konseri için İstanbul'a geldi. Dünyaca ünlü şarkıcı Cecilia Krull ile sahneye çıkan Yeter, konser sonrası Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Ünlü müzisyen giyim tarzıyla dikkat çekerken arabasını görenleri hayran bıraktı. Lüks aracın değeri ise dudak uçuklattı.