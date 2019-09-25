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Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte ATV dizisi Diriliş Osman’ın oyuncu kadrosu!
Diriliş Osman ne zaman başlayacak sorusuna Diriliş Ertuğrul severler yanıt arıyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı olacak yeni proje Diriliş Osman yayın tarihi dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Yeni sezonuyla ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyecek Diriliş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Burak Özçivit'i Osman Gazi rolünde göreceğimiz Diriliş Osman ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 25.09.2019 02:00 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 02:02
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