Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte ATV dizisi Diriliş Osman’ın oyuncu kadrosu!

ATV'nin merakla beklenen projesi Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un devamı olacak yeni proje Diriliş Osman yayın tarihi dizi severler tarafından sorgulanıyor. Osman Gazi'nin hayatı ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinin anlatılacağı Diriliş Osman ne zaman sorusu gündem oldu. Osman Bey, Osmanlı Devleti'nin temellerini atan kişi olarak bilinmektedir. Ertuğrul Gazi'nin üzerine titrediği üç oğlundan birisi olan Osman Gazi, 27 sene saltanatta kalmıştır. İşte, yeni sezonun muhteşem projesi Diriliş Osman ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı!