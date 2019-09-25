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Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte ATV dizisi Diriliş Osman’ın oyuncu kadrosu!

Diriliş Osman ne zaman başlayacak sorusuna Diriliş Ertuğrul severler yanıt arıyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı olacak yeni proje Diriliş Osman yayın tarihi dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Yeni sezonuyla ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyecek Diriliş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Burak Özçivit'i Osman Gazi rolünde göreceğimiz Diriliş Osman ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 25.09.2019 02:00 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 02:02
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Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte ATV dizisi Diriliş Osman’ın oyuncu kadrosu!

ATV'nin merakla beklenen projesi Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un devamı olacak yeni proje Diriliş Osman yayın tarihi dizi severler tarafından sorgulanıyor. Osman Gazi'nin hayatı ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinin anlatılacağı Diriliş Osman ne zaman sorusu gündem oldu. Osman Bey, Osmanlı Devleti'nin temellerini atan kişi olarak bilinmektedir. Ertuğrul Gazi'nin üzerine titrediği üç oğlundan birisi olan Osman Gazi, 27 sene saltanatta kalmıştır. İşte, yeni sezonun muhteşem projesi Diriliş Osman ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı!

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Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte ATV dizisi Diriliş Osman’ın oyuncu kadrosu!

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonda ATV'de yayınlanacak Diriliş Osman'ın yayın tarihi henüz belli olmadı. İzlenme rekorları kırması beklenen Diriliş Osman dizisinin Ekim ayının ilk haftalarında yayında olması bekleniyor.

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Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte ATV dizisi Diriliş Osman’ın oyuncu kadrosu!

DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.

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Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte ATV dizisi Diriliş Osman’ın oyuncu kadrosu!

Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

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Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte ATV dizisi Diriliş Osman’ın oyuncu kadrosu!

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER OLACAK?

RAGIP SAVAŞ

Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i oynayacak.

1966 yılında dünyaya gelen Ragıp Savaş İsmet İnönü İlkokulu, Merkez Ortaokulu, İzmit Lisesi son olarak Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olarak eğitimi hayatını tamamlamıştır. Çok genç yaşta tiyatro kurucusu olmayı başaran Ragıp Savaş bir dönem profesyonel olarak voleybol oynamıştır.