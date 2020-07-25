Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çağrısı gönülleri fethetti!

"Bu sene doğum günüm için Türk Kanser Derneği'nde bir bağış kampanyası açtım. Bana gelecek hediyeler yerine, sevenlerimden ve yakınlarımdan, kanser tedavisi gören ve desteğe ihtiyaç duyan hastalara umut olmalarını istiyorum. Kampanya, doğum günü tarihim olan 26 Temmuz'a kadar açık kalacak. Kampanya linkine profilimden ulaşabilirsiniz. Bağışta bulunan herkese şimdiden destekleri için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimle..."

