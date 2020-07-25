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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çağrısı gönülleri fethetti!

Diriliş Ertuğrul dizisinde 5 sezon boyunca gösterdiği başarılı performansla hafızalara kazınan Engin Altan Düzyatan, 2 gün sonra 41 yaşına girecek. Hayranları tarafından Kuruluş Osman kadrosuna katılması beklenirken yeni başlayacak olan Barbaros dizisinin kadrosuna katılmaya karar veren Düzyatan'ın doğum günü için sevenlerinden bulunduğu rica gönülleri fethetti.

Giriş Tarihi: 25.07.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 15:00
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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çağrısı gönülleri fethetti!

Yayın hayatına giriş yapmasından çok kısa bir zaman sonra ulaştığı izlenme oranlarıyla büyük sükse yakalayan Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz tarihinde 41.yaşına adım atacak.

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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çağrısı gönülleri fethetti!

ATV ekranlarında ekran macerasına atılan Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosuna girmesi için hayranları her fırsatta çağrıda bulunsa da yeni yayın döneminde Barbaros isimli yapımda rol üstlenecek Engin Altan Düzyatan, doğum günü için Türk Kanser Derneği'nde bir bağış kampanyası başlattı.

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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çağrısı gönülleri fethetti!

TRT1 ekranlarında yayına girecek Barbaros dizisinde Barbaros Hayrettin Paşa karakteriyle seyircisinin karşısına geçmeye hazırlanan Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabı platformu üzerinden şu sözlerle yer verdi:

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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çağrısı gönülleri fethetti!

"Bu sene doğum günüm için Türk Kanser Derneği'nde bir bağış kampanyası açtım. Bana gelecek hediyeler yerine, sevenlerimden ve yakınlarımdan, kanser tedavisi gören ve desteğe ihtiyaç duyan hastalara umut olmalarını istiyorum. Kampanya, doğum günü tarihim olan 26 Temmuz'a kadar açık kalacak. Kampanya linkine profilimden ulaşabilirsiniz. Bağışta bulunan herkese şimdiden destekleri için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimle..."

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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çağrısı gönülleri fethetti!

BARBAROS DİZİSİNDE ROL ALACAK

Yeni sezonda dört gözle Kuruluş Osman dizi projesinde gelmesi beklenen fakat yaptığı seçim doğrultusunda artık rol almayacağı netleşen Engin Altan Düzyatan'ın TRT1 kanalında yayın hayatına merhaba diyecek Barboros dizisinde oynayacağı kesinliğe kavuştu. İşte Sina Koloğlu'nun yazısındaki detaylar: