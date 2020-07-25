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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çağrısı gönülleri fethetti!
Diriliş Ertuğrul dizisinde 5 sezon boyunca gösterdiği başarılı performansla hafızalara kazınan Engin Altan Düzyatan, 2 gün sonra 41 yaşına girecek. Hayranları tarafından Kuruluş Osman kadrosuna katılması beklenirken yeni başlayacak olan Barbaros dizisinin kadrosuna katılmaya karar veren Düzyatan'ın doğum günü için sevenlerinden bulunduğu rica gönülleri fethetti.
Giriş Tarihi: 25.07.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 15:00
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