Yargıtay’dan emsal karar! Kemal Sunal’ın ailesi telif hakkı savaşını kazandı

DAVA REDDEDİLDİ, HUKUK MÜCADELESİ BAŞLADI

Sunal ailesinin açtığı davaya karşı şirketler yaptıkları savunmada, davaya konu filmlerin en eskisinin 1975, en yenisinin ise 1990 yılı yapımı olduğunu, 1995'ten önce yapılan filmlerle ilgili kanunda herhangi bir düzenleme olmadığını belirterek davanın reddini istedi. İstanbul 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi de filmlerin sinema dışındaki gösterimi satışlara dayalı tazminat talep edilemeyeceğini belirterek davayı reddetti.

İlk mahkemede ret kararının çıkmasıyla dava, avukatlar aracılığıyla İstinaf edildi. Bölge mahkemesi ise verilen ret kararına karşı Kemal Sunal filmleriyle ilgili istenen 'telif hakkı' davasının kısmen kabul edilmesine karar verdi.