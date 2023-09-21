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Yargıtay’dan emsal karar! Kemal Sunal’ın ailesi telif hakkı savaşını kazandı

Kemal Sunal'ın ailesinin 10 yıl önce açtığı telif hakkı davası sonuçlandı. Sunal ailesinin, sanatçının rol aldığı filmlerin sinema gösterimi dışında televizyon, internet ve dijital platformlarda yayınlanmasına ilişkin açtığı dava haklı bulundu. Aileye her bir platform için telif hakkı ödenmesi kararlaştırılırken avukatları tarafından yapılan açıklamada, "Bu karar, Yeşilçam film emektarlarına da emsal olacak" ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 21.09.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023 08:49
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Yargıtay’dan emsal karar! Kemal Sunal’ın ailesi telif hakkı savaşını kazandı

Kemal Sunal'ın filmleri için ailesi tarafından açılan telif hakkı davası, mahkemeler arasındaki uyuşmazlıklar nedeniyle 10 yıl sonunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun verdiği kararla noktalandı. Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın ailesinin, sanatçının rol aldığı filmlerin, sinema gösterimi dışında (televizyon, internet, dijital platformlar vb) yayınlanmasına ilişkin açtığı dava haklı bulundu ve aileye telif hakkı ödenmesi kararlaştırıldı.

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Yargıtay’dan emsal karar! Kemal Sunal’ın ailesi telif hakkı savaşını kazandı

Genel Kurul'un kararında, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 27'nci maddesine atıf yapılarak, bu maddede 20 yıl olan koruma süresinin 70 yıla uzatıldığı, "yeni ve öngörülemeyen yayın alanlarının" çıktığı belirtildi. Bu karar, Yeşilçam yıldızları ve onların mirasçıları için de emsal olacak.

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Yargıtay’dan emsal karar! Kemal Sunal’ın ailesi telif hakkı savaşını kazandı

Türk sinema tarihinin unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın mirasçıları Ali Sunal, Ezo Sunal Öztüyen ve Hafize Gülderen Sunal, 10 yıl önce avukatları aracılığıyla İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine Kemal Sunal'ın filmlerinin sinema dışında yayınlanması ve firmanın haksız kazanç sağladığını belirterek telif hakkı davası açtı.

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Yargıtay’dan emsal karar! Kemal Sunal’ın ailesi telif hakkı savaşını kazandı

Mahkemeye verilen dava dilekçesinde, Kemal Sunal'ın 1970 ve 1990'lı yıllarda rol aldığı 45 filminin, sinema gösterimi dışında yıllarca çeşitli televizyon kanallarına ve birçok dijital kanala satıldığı, bu filmlerin sayısız kez yayınlandığı belirtilerek filmlerin yayınlanmasına ilişkin 3 ayrı firmadan 'telif hakkı' talep edildi. Dilekçede davalı şirketin ciddi maddi gelir elde ettiği halde mirasçılarına herhangi bir telif ödenmediği belirtti.

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Yargıtay’dan emsal karar! Kemal Sunal’ın ailesi telif hakkı savaşını kazandı

DAVA REDDEDİLDİ, HUKUK MÜCADELESİ BAŞLADI

Sunal ailesinin açtığı davaya karşı şirketler yaptıkları savunmada, davaya konu filmlerin en eskisinin 1975, en yenisinin ise 1990 yılı yapımı olduğunu, 1995'ten önce yapılan filmlerle ilgili kanunda herhangi bir düzenleme olmadığını belirterek davanın reddini istedi. İstanbul 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi de filmlerin sinema dışındaki gösterimi satışlara dayalı tazminat talep edilemeyeceğini belirterek davayı reddetti.

İlk mahkemede ret kararının çıkmasıyla dava, avukatlar aracılığıyla İstinaf edildi. Bölge mahkemesi ise verilen ret kararına karşı Kemal Sunal filmleriyle ilgili istenen 'telif hakkı' davasının kısmen kabul edilmesine karar verdi.