21 Eylül 2023, Perşembe
Yargıtay’dan emsal karar! Kemal Sunal’ın ailesi telif hakkı savaşını kazandı
Kemal Sunal'ın ailesinin 10 yıl önce açtığı telif hakkı davası sonuçlandı. Sunal ailesinin, sanatçının rol aldığı filmlerin sinema gösterimi dışında televizyon, internet ve dijital platformlarda yayınlanmasına ilişkin açtığı dava haklı bulundu. Aileye her bir platform için telif hakkı ödenmesi kararlaştırılırken avukatları tarafından yapılan açıklamada, "Bu karar, Yeşilçam film emektarlarına da emsal olacak" ifadeleri kullanıldı.
Giriş Tarihi: 21.09.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023 08:49
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