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Kardeşlerim’e iki bomba transfer! Emre Karayel ve Ayşe Kökçü kadroya dahil oldu
Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin büyük beğeni ile izlenen dizisi Kardeşlerim'e yeni sezonda iki usta oyuncu dahil oldu. Sevilen oyuncular Emre Karayel ve Ayşe Kökçü Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak 97. bölümünden itibaren oyuncu kadrosunda yer alacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.09.2023 16:50Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 16:50