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Haberler Galeri Kardeşlerim’e iki bomba transfer! Emre Karayel ve Ayşe Kökçü kadroya dahil oldu

Kardeşlerim’e iki bomba transfer! Emre Karayel ve Ayşe Kökçü kadroya dahil oldu

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin büyük beğeni ile izlenen dizisi Kardeşlerim'e yeni sezonda iki usta oyuncu dahil oldu. Sevilen oyuncular Emre Karayel ve Ayşe Kökçü Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak 97. bölümünden itibaren oyuncu kadrosunda yer alacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.09.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 16:50
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Kardeşlerim’e iki bomba transfer! Emre Karayel ve Ayşe Kökçü kadroya dahil oldu

Emre Karayel, Yaman; Ayşe Kökçü ise Fatma karakteri ile izleyicinin karşısına çıkacak.

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Kardeşlerim’e iki bomba transfer! Emre Karayel ve Ayşe Kökçü kadroya dahil oldu

Deneyimli oyuncular 4 sezondur başarı ile devam eden Kardeşlerim'e katılmaktan çok mutlu olduklarını hem ekip hem de oyuncularla hızlıca kaynaştıklarını belirttiler.

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Kardeşlerim’e iki bomba transfer! Emre Karayel ve Ayşe Kökçü kadroya dahil oldu

Rollerine dair ipucu vermekten kaçınan oyuncular, Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak.

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Kardeşlerim’e iki bomba transfer! Emre Karayel ve Ayşe Kökçü kadroya dahil oldu

Hem yayınlanan bölümleri hem de tanıtımları ile en çok izlenen videolar listesinden inmeyen Kardeşlerim, yeni karakterleriyle de merak konusu oldu.

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Kardeşlerim’e iki bomba transfer! Emre Karayel ve Ayşe Kökçü kadroya dahil oldu

Kardeşlerim heyecan dolu gelişmeleriyle her Cumartesi atv'de.

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