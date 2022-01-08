08 Ocak 2022, Cumartesi
Destan'ın yıldızı Edip Tepeli: Sol kolumu kullanabildiğimi unutup düştüm
Destan dizinin Batuga'sı Edip Tepeli çok özel açıklamalarda bulundu. Oyunculukta belirli kurallar ve metotlara değil hislerine güvendiğini söyleyen Edip Tepeli, "Hep böyle hareket etmeye çalıştım ve bugüne kadar da hiç yanılmadım" dedi. Bedensel engeli olan bir karaktere hayat veren oyuncu, 'Çekimler sırasında şaşırıp kolunuzu kullandığınız ya da normal yürüdüğünüz oluyor mu?' sorusuna verdiği yanıta verdiği yanıtla şaşırttı. Sol kolunu kullanabildiğini unuttuğunu söyleyen oyuncu, "Bir sahnede önümdeki masayı sinirle yumruklarken kırdım ve yere düştüm. Sol kolumu gerçekten kullanabildiğim aklıma gelseydi keşke" dedi. İşte Edip Tepeli'nin Sabah'a yaptığı açıklamalar...
Giriş Tarihi: 08.01.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 11:11
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