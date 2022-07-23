Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin'in annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ebru Şahin Destan'da canlandırdığı Akkız karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda basketbolcu Cedi Osman'la nikah masasına oturdu. Şimdilerde eşiyle balayında olan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla kendisine hayran bıraktı. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaşan Şahin özel hayatıyla yakın takibe alındı. Ebru Şahin'in annesini görenler güzelliğine hayran kaldı.