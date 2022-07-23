23 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin'in annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin'in annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Ebru Şahin Destan'da canlandırdığı Akkız karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda basketbolcu Cedi Osman'la nikah masasına oturdu. Şimdilerde eşiyle balayında olan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla kendisine hayran bıraktı. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaşan Şahin özel hayatıyla yakın takibe alındı. Ebru Şahin'in annesini görenler güzelliğine hayran kaldı.

Giriş Tarihi: 23.07.2022 17:13
  • 1
  • 108
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’in annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Destan'da canlandırdığı Akkız rolüyle ekranda fırtınalar estiren Ebru Şahin, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 108
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’in annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Geçtiğimiz haftalarda Cedi Osman'la nikah masasına oturan Şahin, balayı fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.

  • 3
  • 108
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’in annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Özel hayatıyla yakın takibe alınan Ebru Şahin'in annesini görenler güzelliğine hayran kaldı.

  • 4
  • 108
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’in annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İşte Ebru Şahin başta olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

  • 5
  • 108
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’in annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Edip Tepeli'nin annesi Nilgün Tepeli