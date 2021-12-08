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‘Destan’ zirveye kuruldu! Alpagu Han tahta döndü dengeler alt üst oldu

Ekranların yeni fenomeni 'Destan', nefes kesen üçüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerin zirvesinde yer aldı. #DestanDizisi etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Destan', Türkiye gündeminde birinci sırada ve dünya gündeminde yer alırken, reytinglerde de zirvedeydi. 'Destan', üçüncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,89 reyting ve %19,92 izlenme payı alarak birinci oldu, 20+ABC1'de ise %7,43 reyting ve %15,95 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

Giriş Tarihi: 08.12.2021 12:36 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 12:37
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‘Destan’ zirveye kuruldu! Alpagu Han tahta döndü dengeler alt üst oldu

'Destan'ın üçüncü bölümünde, Dağ Obası'nın kızları ile birlikte esir olarak Gök Saray'a getirilen Akkız, zindana atıldı. Sarayın tüm gizli geçitlerine hakim olan Batuga, zindanın duvarından Akkız ile iletişim kurdu.

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‘Destan’ zirveye kuruldu! Alpagu Han tahta döndü dengeler alt üst oldu

Alpagu Han'ın durumunun belirsizliği nedeniyle Gök Saray'daki taht mücadelesi devam ederken, Ulu Ece'nin ısrarı ile Çolpan Hatun'un tutuklanıp yargılanmasına karar verildi. Sarayda detaylı biçimde sorgulanan Çolpan Hatun, Batuga'nın kritik müdahalesi sayesinde yakalanmaktan kurtuldu ancak altın vererek Dağ Obası'nın kızlarını kurtarmayı reddetti.

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‘Destan’ zirveye kuruldu! Alpagu Han tahta döndü dengeler alt üst oldu

Esaretten kurtulmayı beklerken Çolpan Hatun'un hamlesiyle hayal kırıklığı yaşayan Akkız, asiliği nedeniyle Ulu Ece'nin gazabına uğradı ve madende çalışmak üzere ölüme mahkum edildi.

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‘Destan’ zirveye kuruldu! Alpagu Han tahta döndü dengeler alt üst oldu

Tam bu sırada herkesi şaşırtarak ortaya atılan Batuga, Akkız'a sahip çıktı ve Temur'un da desteği ile Akkız'ın sarayda kalmasına karar verildi.

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‘Destan’ zirveye kuruldu! Alpagu Han tahta döndü dengeler alt üst oldu

Hastaymış gibi davranarak bir süredir olup biteni takip eden Alpagu Han'ın ortaya çıkması ortalığı karıştırdı. Sarayı işgal etmek üzere fırsat kollayan Balamir, ağabeyinin otoritesine karşı koyamayarak boyun eğdi ve kızı Kırçiçek'in Batuga ile evlenmesini kabul etti. Batuga ve Kırçiçek'in yüzükleri Akkız'ın gözleri önünde takıldı!