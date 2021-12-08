‘Destan’ zirveye kuruldu! Alpagu Han tahta döndü dengeler alt üst oldu

Ekranların yeni fenomeni 'Destan', nefes kesen üçüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerin zirvesinde yer aldı. #DestanDizisi etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Destan', Türkiye gündeminde birinci sırada ve dünya gündeminde yer alırken, reytinglerde de zirvedeydi. 'Destan', üçüncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,89 reyting ve %19,92 izlenme payı alarak birinci oldu, 20+ABC1'de ise %7,43 reyting ve %15,95 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.