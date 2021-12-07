Destan 3. bölüm canlı izle | Destan yeni bölüm canlı izle
ATV'nin yeni dizisi 'Destan', televizyon dünyasında taşları yerinden oynattı. Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi, izleyiciyi çok farklı, benzersiz ve efsanevi bir hikâyeye davet ediyor. 'Destan' muhteşem prodüksiyonu ile izleyiciyi derinden etkiledi. Destan dizisinin yeni bölümüne ‘’Bize karşı suç işleyen Han bile olsa yaşatmayacağımızı halka göstermemiz gerek!’’ sözü damga vurdu. Diziseverler 'Destan yeni bölüm canlı izle' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte Destan 3. yeni bölüm canlı izleme adresi...
BATUGA VE AKKIZ'IN KADERİ BİRLİKTE ÇİZİLİYOR
Destan'ın üçüncü bölümünde, Göklerin eline tutsak düşen Akkız, Çolpan Han'ın Gök Saray'ın belirlediği fidyeyi ödeyip onu kurtarmasını bekler. Oysa Gök'ün kurduğu bir tuzak yüzünden Çolpan Han'ın ve Dağlı tutsakların hayatı tehlikededir. Onu vuran okçunun sarayında tutsak olduğunu bilmeyen Alpagu Han uyanır ama uyandığını herkesten gizler. O ölürken Kardeşi Balamir ve oğulları Kaya ile Temur devlet derdine düşmesi Alpagu Han'ı rahatsız etmiştir. Dağ Hanı Çolpan Han'ın ve Gök Kağanı Alpagu Han'ın verdiği kararlar, Akkız ile Batuga'nın yazgılarına çözülmez bir düğüm atar. Hanların bilediği kılıçlar, bu sefer de iki kahramanımızın yüreklerini mi kanatmıştır?
DESTAN 3. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE