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Haberler Galeri ‘Yalnız Kurt’ için geri sayım başladı! Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutacak

‘Yalnız Kurt’ için geri sayım başladı! Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutacak

Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt yayınlanan yeni tanıtımı ile ilgi topladı. Cihan Ünal'ın olduğu tanıtım seyircide merak uyandırdı. Yakın zaman önce çekimlerine başlanan dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

Giriş Tarihi: 08.12.2021 13:34 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 13:36
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‘Yalnız Kurt’ için geri sayım başladı! Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutacak

atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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‘Yalnız Kurt’ için geri sayım başladı! Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutacak

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

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‘Yalnız Kurt’ için geri sayım başladı! Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutacak

Yalnız Kurt dizisi ihtişamıyla geliyor. "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" İlk fragman tozu dumana kattı. ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak dizinin ilk fragmanı büyük heyecan yarattı. Geçmişte yaşanan cinayetlere ışık tutacak dizinin kadrosunda kimlerin olacağı merak ediliyor. Kadrosunda; Cihan Ünal, Damla Colbay, Murat Han ve Hasan Deniz Yaran gibi isimlerin yer alacağı dizi bomba gibi geliyor.

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‘Yalnız Kurt’ için geri sayım başladı! Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutacak

'YALNIZ KURT'UN İLK TANITIMI YAYINLANDI

ATV'nin yepyeni dizisi 'Yalnız Kurt'un ilk tanıtımı ise bugün yayınlandı. Dizinin ilk tanıtımı izleyenleri oldukça heyecanlandırdı.

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‘Yalnız Kurt’ için geri sayım başladı! Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutacak

"ASLI KURTTUR, KURT YAVRUSU KURT OLUR" SÖZLERİ DAMGA VURDU

Dizinin tanıtımına ise "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" sözleri damga vurdu. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan dizinin kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi başarılı isimler yer alıyor.