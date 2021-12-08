‘Yalnız Kurt’ için geri sayım başladı! Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutacak

Yalnız Kurt dizisi ihtişamıyla geliyor. "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" İlk fragman tozu dumana kattı. ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak dizinin ilk fragmanı büyük heyecan yarattı. Geçmişte yaşanan cinayetlere ışık tutacak dizinin kadrosunda kimlerin olacağı merak ediliyor. Kadrosunda; Cihan Ünal, Damla Colbay, Murat Han ve Hasan Deniz Yaran gibi isimlerin yer alacağı dizi bomba gibi geliyor.