08 Aralık 2021, Çarşamba
‘Yalnız Kurt’ için geri sayım başladı! Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutacak
Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt yayınlanan yeni tanıtımı ile ilgi topladı. Cihan Ünal'ın olduğu tanıtım seyircide merak uyandırdı. Yakın zaman önce çekimlerine başlanan dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.
Giriş Tarihi: 08.12.2021 13:34 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 13:36
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13