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Hazal Kaya ve Ali Atay’dan heyecanlandıran paylaşım! İkinci çocuk açıklaması geldi

Uzun süre aşk yaşayan Hazal Kaya ve Ali Atay 2019 yılında nikah masasına oturmuş, aynı yıl içinde oğulları Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanmayan Ali Atay'ın yaptığı paylaşım ise kafa karıştırdı. Twitter hesabından paylaştığı mesaj, "İkinci çocuk mu geliyor?" sorularını beraberinde getirdi. Hazal Kaya'dan ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 08.12.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 12:56
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Hazal Kaya ve Ali Atay’dan heyecanlandıran paylaşım! İkinci çocuk açıklaması geldi

Sanat dünyasının gözde çiftlerinden olan Hazal Kaya ve Ali Atay, 2019 yılında nikah masasına oturmuş ve kısa süre sonra oğulları Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

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Hazal Kaya ve Ali Atay’dan heyecanlandıran paylaşım! İkinci çocuk açıklaması geldi

Çift hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

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Hazal Kaya ve Ali Atay’dan heyecanlandıran paylaşım! İkinci çocuk açıklaması geldi

Ali Atay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkatleri üzerine çekti.

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Hazal Kaya ve Ali Atay’dan heyecanlandıran paylaşım! İkinci çocuk açıklaması geldi

FİKRET ALİ'YE KARDEŞ Mİ GELİYOR?

Sosyal medyayı aktif kullanmayan oyuncu, Twitter üzerinden "Çok mutluyum lan" paylaşımını yaparken, oyuncu Hazal Kaya'nın ise eşinin bu Tweet'ine karşılık kalp emojisiyle cevap verdi.

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Hazal Kaya ve Ali Atay’dan heyecanlandıran paylaşım! İkinci çocuk açıklaması geldi

İkilinin bu hamlesi Hazal Kaya'nın hamile olabileceğini akıllara getirdi.