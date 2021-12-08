Hazal Kaya ve Ali Atay’dan heyecanlandıran paylaşım! İkinci çocuk açıklaması geldi

Uzun süre aşk yaşayan Hazal Kaya ve Ali Atay 2019 yılında nikah masasına oturmuş, aynı yıl içinde oğulları Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanmayan Ali Atay'ın yaptığı paylaşım ise kafa karıştırdı. Twitter hesabından paylaştığı mesaj, "İkinci çocuk mu geliyor?" sorularını beraberinde getirdi. Hazal Kaya'dan ilk açıklama geldi.