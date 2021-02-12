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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Demet Şener hastaneye kaldırıldı! Ölümden döndü
Demet Şener midesine batan kürdan nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Su içtiği bardağın içindeki kürdanı fark etmeyen Şener, ameliyat geçirdi. İki gündür hastanede olan Şener'in durumunu Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Demet Şener'i kaleme aldı. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 12.02.2021 10:12
Eski manken Demet Şener, midesine batan kürdan nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen Şener'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Demet Şener'i kaleme aldı. İşte o yazı…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçen ay, "hayattan beklentilerimizin farklı olduğuna karar vererek ve üzülerek ayrıldık" dediği 19 aylık eşi Cenk Küpeli'den boşanan Demet Şener, ölümden döndü. İki gündür hastanede olduğunu öğrendiğim Demet Şener'i aradım.
Karnında büyük bir ağrıyla acile kaldırıldığını söyleyen Demet Hanım, şimdi iyi olduğunu belirtip başına gelenleri anlattı.
"Evdeki yardımcım, su içtiğim bardağı yıkamak üzere mutfağa götürürken ortada gördüğü bir kürdanı içine atmış.
Ben de sabah çocuklarla aceleyle çıkarken o bardağa su doldurup içtim. Hemen hastaneye koştum.