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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan süper lüks düğün! Servet harcayacaklar

Uzun süredir aşk yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 14 Şubat'ta evlilik kararı almış, geçtiğimiz ay aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı. İş yoğunluğu nedeniyle düğün tarihine belirleyemeyen çift, sonunda kararlarını verdi. Lüks bir otelde yapılacak düğüne yapacakları masraf dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 11.07.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022 10:10
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan süper lüks düğün! Servet harcayacaklar

Aşklarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinin başında gelen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz haftalarda evliliğe ilk adımı atmıştı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan süper lüks düğün! Servet harcayacaklar

14 Şubat'ta evlilik kararı alan çift, geçtiğimiz ay aile ve yakınlarının katıldığı törenle nişanlanmıştı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan süper lüks düğün! Servet harcayacaklar

DÜĞÜN YERİ BELLİ OLDU

Yoğun iş tempoları nedeniyle düğün tarihini belirlemekte zorlanan çift, sonunda kararlarını 28 Ağustos olarak verdi.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan süper lüks düğün! Servet harcayacaklar

Çiftin çok merak edilen düğün yeri de belli oldu.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan süper lüks düğün! Servet harcayacaklar

DÜĞÜN MASRAFLARI DUDAK UÇUKLATTI

İkilinin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre güzel oyuncu ile Koç, mekan olarak İstanbul Sarıyer'deki çok lüks bir oteli tercih etti.