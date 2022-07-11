11 Temmuz 2022, Pazartesi
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan süper lüks düğün! Servet harcayacaklar
Uzun süredir aşk yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 14 Şubat'ta evlilik kararı almış, geçtiğimiz ay aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı. İş yoğunluğu nedeniyle düğün tarihine belirleyemeyen çift, sonunda kararlarını verdi. Lüks bir otelde yapılacak düğüne yapacakları masraf dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 11.07.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022 10:10
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