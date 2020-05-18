18 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu

Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu

Son olarak Avlu dizisiyle ekranlara gelen ve dizide Deniz karakterini canlandıran Demet Evgar başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Koronavirüs günlerinde karantina sürecini Manisa'da bulunan ailesiyle geçiren Demet Evgar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeniden gündeme oturdu. Ukulelesiyle Barış Manço'nun 'Seher Vakti' adlı parçasını seslendiren Evgar'ın özel hayatı mercek altına alındı. Demet Evgar şimdi de ortaya çıkan fotoğrafları ise olay oldu. İşte Demet Evgar ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki şaşırtan değişimi.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 16:42
  • 1
  • 94
Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adından söz ettiren Demet Evgar, ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu. İşte Demet Evgar ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki şaşırtan değişimi.

  • 2
  • 94
Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu

Kıvanç Tatlıtuğ

  • 3
  • 94
Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu

Kıvanç Tatlıtuğ

  • 4
  • 94
Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu

Kıvanç Tatlıtuğ

  • 5
  • 94
Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu

Kıvanç Tatlıtuğ