Demet Evgar ortaya çıkan fotoğraflarıyla olay oldu

Son olarak Avlu dizisiyle ekranlara gelen ve dizide Deniz karakterini canlandıran Demet Evgar başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Koronavirüs günlerinde karantina sürecini Manisa'da bulunan ailesiyle geçiren Demet Evgar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeniden gündeme oturdu. Ukulelesiyle Barış Manço'nun 'Seher Vakti' adlı parçasını seslendiren Evgar'ın özel hayatı mercek altına alındı. Demet Evgar şimdi de ortaya çıkan fotoğrafları ise olay oldu. İşte Demet Evgar ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki şaşırtan değişimi.