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Danla Bilic yeniden ameliyat oldu! Hastane odasından sağlık durumuyla ilgili paylaşım

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Geçmişte yaptırdığı dolgu işlemi sonrası yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle birden fazla operasyon geçiren Danla Bilic, 8. kez ameliyat oldu. Hastane odasından paylaşım yapan ünlü fenomenin geçirdiği operasyonun nedeni ise merak konusu oldu.

Danla Bilic yeniden ameliyat oldu! Hastane odasından sağlık durumuyla ilgili paylaşım 1

Geçmişte YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan fenomen Danla Bilic, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından yeniden ameliyat oldu.

Danla Bilic yeniden ameliyat oldu! Hastane odasından sağlık durumuyla ilgili paylaşım 2

AQUAFİLLİNG DOLGU SONRASI SAĞLIK SORUNLARI YAŞADI

Danla Bilic, geçmişte kalçasına yaptırdığı Aquafilling dolgu işleminin vücuduna yayıldığını ve bu nedenle birden fazla ameliyat geçirmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Danla Bilic yeniden ameliyat oldu! Hastane odasından sağlık durumuyla ilgili paylaşım 3

Ünlü fenomen, söz konusu işlemle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş." ifadelerini kullanmıştı.

Bilic, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından benzer işlemleri yaptırmayı düşünenleri de dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

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Danla Bilic yeniden ameliyat oldu! Hastane odasından sağlık durumuyla ilgili paylaşım 4

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Sağlık kontrolleri devam eden Danla Bilic, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden ameliyat olduğunu duyurdu.

Hastane odasından paylaşım yapan Bilic, "Sabah bir ameliyat oluverdik dar arada" ifadelerini kullandı.

Fenomen isim, daha önce de acil ameliyata alındığını sosyal medya hesabından duyurarak sağlık süreci hakkında takipçilerine bilgi vermişti.

Danla Bilic yeniden ameliyat oldu! Hastane odasından sağlık durumuyla ilgili paylaşım 5

DAHA ÖNCE ENFEKSİYON NEDENİYLE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Danla Bilic, geçtiğimiz dönemde yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Ünlü fenomen, o dönemde yaşadığı sağlık sorununu, "Önceki ameliyattaki dikiş izimden dolgu ve enfeksiyon akıyordu." sözleriyle anlatmıştı.

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Danla Bilic yeniden ameliyat oldu! Hastane odasından sağlık durumuyla ilgili paylaşım 6

Tedavisinin ardından toparlandığını ve ailesinin yanında olduğunu belirten Bilic, sağlık sürecini takipçileriyle paylaşmıştı.

Danla Bilic'in son ameliyatının hangi nedenle gerçekleştirildiği konusunda ise henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Ünlü fenomenin sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yapması bekleniyor.

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