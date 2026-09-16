Danla Bilic yeniden ameliyat oldu! Hastane odasından sağlık durumuyla ilgili paylaşım

Geçmişte yaptırdığı dolgu işlemi sonrası yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle birden fazla operasyon geçiren Danla Bilic, 8. kez ameliyat oldu. Hastane odasından paylaşım yapan ünlü fenomenin geçirdiği operasyonun nedeni ise merak konusu oldu.

Geçmişte YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan fenomen Danla Bilic, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından yeniden ameliyat oldu.

AQUAFİLLİNG DOLGU SONRASI SAĞLIK SORUNLARI YAŞADI Danla Bilic, geçmişte kalçasına yaptırdığı Aquafilling dolgu işleminin vücuduna yayıldığını ve bu nedenle birden fazla ameliyat geçirmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Ünlü fenomen, söz konusu işlemle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş." ifadelerini kullanmıştı. Bilic, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından benzer işlemleri yaptırmayı düşünenleri de dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. ESTETİK SONRASI KABUSU YAŞADI! "DELİRECEĞİM AZ KALDI"

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI Sağlık kontrolleri devam eden Danla Bilic, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden ameliyat olduğunu duyurdu. Hastane odasından paylaşım yapan Bilic, "Sabah bir ameliyat oluverdik dar arada" ifadelerini kullandı. Fenomen isim, daha önce de acil ameliyata alındığını sosyal medya hesabından duyurarak sağlık süreci hakkında takipçilerine bilgi vermişti.

DAHA ÖNCE ENFEKSİYON NEDENİYLE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ Danla Bilic, geçtiğimiz dönemde yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Ünlü fenomen, o dönemde yaşadığı sağlık sorununu, "Önceki ameliyattaki dikiş izimden dolgu ve enfeksiyon akıyordu." sözleriyle anlatmıştı. ACİL AMELİYATA ALINMIŞTI! BEKLENEN HABER GELDİ