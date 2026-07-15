İddialar korkutmuştu: 7. kez ameliyat olan Danla Bilic'ten haber geldi

Estetik operasyonlarının ardından uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Danla Bilic, 7. kez ameliyat oldu. Durumunun ağırlaştığı iddia edilen fenomen ismin, sağlık durumuna ilişkin son bilgiyi yakın arkadaşı Ece Kırtanır paylaştı.

Sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi Danla Bilic, uzun süredir estetik operasyonlarının ardından yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Bilic'in sağlık sorunlarının temelinde ise yaklaşık dört yıl önce yaptırdığı Aquafilling uygulaması bulunuyor.

DOLGU MADDESİ BAŞINA BELA OLDU Bir dönem kalça ve vücut şekillendirme amacıyla yaygın olarak kullanılan sentetik dolgu maddesi Aquafilling'in, zamanla vücutta yer değiştirebildiği ve kronik enfeksiyonlara yol açabildiği gerekçesiyle birçok ülkede kullanımına son verildi. Danla Bilic de daha önce yaptığı açıklamalarda, kendisine enjekte edilen dolgu maddesinin bulunduğu bölgede kalmadığını, zamanla bacaklarına, sırtına ve kaburgalarına kadar yayıldığını anlatmıştı.

ENFEKSİYON NEDENİYLE PEŞ PEŞE AMELİYATLAR GEÇİRDİ Fenomen isim, dolgunun farklı dokulara yayılması nedeniyle vücudunda sürekli iltihap oluştuğunu, sık sık yüksek ateş, şiddetli ağrı ve enfeksiyon atakları yaşadığını ifade etmişti. Bilic, zaman zaman hastaneye kaldırıldığını ve enfeksiyonların kontrol altına alınmasının oldukça zor olduğunu söylemişti.

Ameliyat sürecine ilişkin açıklamalarında, eski ameliyat dikişlerinin bulunduğu bölgelerden dolgu maddesiyle birlikte enfekte sıvının dışarı aktığını belirten Bilic, yaşadığı sürecin hem fiziksel hem de psikolojik açıdan kendisini yıprattığını dile getirmişti.