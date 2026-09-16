Burak Kut sahnelere geri dönüyor! "Kızım babasını bilsin istiyorum"
90'lı yıllara damga vuran Burak Kut, yıllar sonra müziğe dönüş hazırlığında olduğunu açıkladı. 16 yaşındaki kızı için yeniden sahnelere çıkmak istediğini belirten ünlü şarkıcı, 2026 ve 2027 yıllarında yeni şarkılarını müzikseverlerle buluşturacağını söyledi.
90'lı yıllara damga vuran pop müziğin yıldız isimlerinden Burak Kut, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu yaptığı "Bambaşka Sohbetler" programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, müzik hayatından geçmişten bugüne uzanan samimi açıklamalarda bulundu. Yıllara meydan okuyan görüntüsüyle dikkat çeken Burak Kut, genç görünmesinin sırrını da paylaştı.
GENÇLİK SIRRINI AÇIKLADI
Burak Kut, genç görünümünü sağlıklı yaşam alışkanlıklarına ve genetik özelliklerine bağladı. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili şunları söyledi:
"27-28 yaşlarına kadar hiçbir kötü alışkanlığı olmadan gelişmiş bir insanım. Tütün ürünlerini, babamın yaşadığı şeylerden dolayı kullanmadım. Babamı erken kaybettik çünkü. O travmadan dolayı da tütün ürünü kullanmadım, ona elim gitmedi. Düzgün yaşama prensibimin değişmememe katkısı var. Ailece kilo almaya ve vermeye müsaitiz; bunları da psikologla duruma göre tolere ettim. Pozitif düşünceye inanırım, o çok önemli hayatta. Vesvese, insanı içten içe çökerten bir şey. Daha olmamış şeyler için kaygılanmamaya çalışırım. Ama özünde genetik avantajım var. Daha iyi bir versiyonum var mı? Var. Bundan sonra bunu göstermeye çalışacağım."
KARİYERİNİ DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARA BENZETTİ
Burak Kut, popüler kültürdeki kariyer yolculuğunu dünyaca ünlü isimlerle kıyasladı. 90'lı yılların kendine özgü atmosferine de değinen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Global dünyadan da kariyerimi Elvis Presley'e, Michael Jackson'a, Justin Bieber'a benzetiyorum. 90'ların sihriyle de alakalı, özel televizyonlarla da alakalı, belki benim içimdeki çocuksu tutkuyla da alakalı."
"KIZIM BABASINI BİLSİN İSTİYORUM"
Müziğe yeniden dönmeye hazırlanan Burak Kut, yeni şarkılar çıkaracağının ve konserlere başlayacağının sinyalini verdi. Ünlü şarkıcı, müziğe dönüşünde 16 yaşındaki kızının da etkili olduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kut, "Çok değişik tarzlarda şarkı yaptım. 100'e yakın bestem var. Bunları yeni nesle hitap edecek gibi yaptım. Şarkılar bir hayli birikti, şu an stüdyoda kaynayan bir tencere var. 2026 ve 2027'de çıkarmayı düşünüyorum. Konser veriyor mu, şarkı çıkarıyor mu, var mı yok mu algısını da biliyorum. Eskiden küsmüştüm. Kızım babasını bilsin istiyorum. Kızım 16 yaşında oldu" dedi.