GENÇLİK SIRRINI AÇIKLADI

Burak Kut, genç görünümünü sağlıklı yaşam alışkanlıklarına ve genetik özelliklerine bağladı. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"27-28 yaşlarına kadar hiçbir kötü alışkanlığı olmadan gelişmiş bir insanım. Tütün ürünlerini, babamın yaşadığı şeylerden dolayı kullanmadım. Babamı erken kaybettik çünkü. O travmadan dolayı da tütün ürünü kullanmadım, ona elim gitmedi. Düzgün yaşama prensibimin değişmememe katkısı var. Ailece kilo almaya ve vermeye müsaitiz; bunları da psikologla duruma göre tolere ettim. Pozitif düşünceye inanırım, o çok önemli hayatta. Vesvese, insanı içten içe çökerten bir şey. Daha olmamış şeyler için kaygılanmamaya çalışırım. Ama özünde genetik avantajım var. Daha iyi bir versiyonum var mı? Var. Bundan sonra bunu göstermeye çalışacağım."