7. operasyonu geçiren Danla Bilic'ten isyan: "Delireceğim az kaldı"

Aquafilling uygulaması sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden ameliyat olan Danla Bilic, sosyal medya hesabından son sağlık durumunu paylaştı. Evde tedavisinin sürdüğünü açıklayan fenomen isim, "Delireceğim çok az kaldı" sözleriyle yaşadığı zorlu süreci anlattı.

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan fenomen Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı Aquafilling uygulaması nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme geldi. Daha önce aynı nedenle birçok operasyon geçiren Bilic, gelişen enfeksiyon nedeniyle bu yıl bir kez daha ameliyat oldu.

ESKİ DOLGU MADDESİ ENFEKSİYONA NEDEN OLDU Danla Bilic, daha önce yaptığı açıklamalarda, kalçasına yaptırdığı Aquafilling dolgusunun hızlı kilo vermesinin ardından vücuduna yayıldığını ve ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını söylemişti. Bilic, söz konusu dolgu maddesinin sağlık açısından büyük risk taşıdığını belirterek benzer işlem yaptırmayı düşünenleri de uyarmıştı.

Geçtiğimiz yıl beşinci kez operasyon geçiren fenomen isim, bu yıl ise eski ameliyat bölgesinde oluşan enfeksiyon nedeniyle yeniden ameliyat masasına yattı. Hastane odasından yaptığı paylaşımda, "Bir önceki hikayemden sonra acil ameliyata alındım. Eee bir oradayız bir burada bebeğim." sözleriyle operasyon geçirdiğini duyurdu.

YOĞUN BAKIM İDDİALARINA AÇIKLIK GETİRDİ Operasyonun ardından sosyal medyada Danla Bilic'in sağlık durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakımda olduğu yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bunun üzerine açıklama yapan Bilic, yüksek ateş ve düşük tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını belirterek yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Hepinizi beklettiğim için özür dilerim, anca kendime gelebiliyorum. 3 gün önce 39,5 ateşle hastaneye kaldırılmamın ardından tansiyonumun 5'e düşmesiyle yapılan müdahaleler sayesinde yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtuldum. Hiçbir şey hatırlamıyorum."

Ünlü fenomen, sağlık değerleri ameliyata uygun seviyeye ulaştıktan sonra yeniden operasyon geçirdiğini ve günlerce yarı baygın olduğu için paylaşım yapamadığını da ifade etti.