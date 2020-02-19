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Damla Ersubaşı çileden çıktı! ‘Sen kocanın cüzdanını seviyorsun’ yorumuna sert tepki
Bir dönem ihanete uğradığı iddialarıyla gündeme gelen Damla Ersubaşı, eşi Mustafa Can Keser ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Çocuk yaşta başladığı oyunculukla tanınan Damla Ersubaşı'nın eşiyle yaptığı son paylaşıma bir takipçisinden gelen yorum, güzel oyuncuyu çileden çıkardı. Ersubaşı takipçisinin "Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun" sözlerine sert tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 19.02.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 13:59
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