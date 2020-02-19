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Damla Ersubaşı çileden çıktı! ‘Sen kocanın cüzdanını seviyorsun’ yorumuna sert tepki

Bir dönem ihanete uğradığı iddialarıyla gündeme gelen Damla Ersubaşı, eşi Mustafa Can Keser ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Çocuk yaşta başladığı oyunculukla tanınan Damla Ersubaşı'nın eşiyle yaptığı son paylaşıma bir takipçisinden gelen yorum, güzel oyuncuyu çileden çıkardı. Ersubaşı takipçisinin "Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun" sözlerine sert tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 19.02.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 13:59
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Damla Ersubaşı çileden çıktı! ‘Sen kocanın cüzdanını seviyorsun’ yorumuna sert tepki

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle çocuk yaşta tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi. Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise iki ay önce dünyaya geldi.

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Damla Ersubaşı çileden çıktı! ‘Sen kocanın cüzdanını seviyorsun’ yorumuna sert tepki

İHANETİ AFFETTİ

Hamileliği döneminde ihanete uğradığı haberleriyle gündeme gelen Ersubaşı, iddialardan kısa bir süre sonra eşini affetti.

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Damla Ersubaşı çileden çıktı! ‘Sen kocanın cüzdanını seviyorsun’ yorumuna sert tepki

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ersubaşı, eşiyle pozunu takipçileriyle paylaştı.

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Damla Ersubaşı çileden çıktı! ‘Sen kocanın cüzdanını seviyorsun’ yorumuna sert tepki

"SEN BU ADAMIN CÜZDANINI SEVİYORSUN"

Bir takipçisi Damla Ersubaşı'nın paylaşımına "Bence sen bu adamın cüzdanını seviyorsun. Adamın suratına baksana" yorumunu yaptı.

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Damla Ersubaşı çileden çıktı! ‘Sen kocanın cüzdanını seviyorsun’ yorumuna sert tepki

"İNŞALLAH KOCAMIN CÜZDANI ÇOK KABARIK OLUR"

Ersubaşı ise o takipçisine, "Teyzeciğim inşallah bir gün senin sandığın gibi çok kabarık olur kocamın cüzdanı. O zaman seninle bile paylaşırım ben. Hiç merak etme" şeklinde sert bir yanıt verdi.