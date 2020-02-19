Damla Ersubaşı çileden çıktı! ‘Sen kocanın cüzdanını seviyorsun’ yorumuna sert tepki

"İNŞALLAH KOCAMIN CÜZDANI ÇOK KABARIK OLUR"

Ersubaşı ise o takipçisine, "Teyzeciğim inşallah bir gün senin sandığın gibi çok kabarık olur kocamın cüzdanı. O zaman seninle bile paylaşırım ben. Hiç merak etme" şeklinde sert bir yanıt verdi.