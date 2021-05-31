Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisini gören şaştı kaldı! O da oyuncu çıktı

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovali karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Aras Bulut İynemli son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından oldu. Rol aldığı dizi ve film projeleriyle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan İynemli'nin özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal'la aşk yaşayan ve kameralardan uzak bir hayat yaşamaya çalışan Aras Bulut İynemli'nin ailesi merak konusu oldu. Abisinin de kendisi gibi oyuncu olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin merak edilen ablası...