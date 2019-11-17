Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi ve ablası gündem oldu

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli abisi ve ablası gündem oldu. Çukur dizisindeki Yamaç karakteriyle gündem olan Aras Bulut İynemli, özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Son filmiyle magazin dünyasının peşinden koştuğu Aras Bulut İynemli'nin abisi ve ablası dikkatleri üzerine çekti. Aras Bulut İynemli'nin abisi de kendisi gibi bir oyuncu çıktı. İşte Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin kardeşleri ve ünlülerin akrabaları...