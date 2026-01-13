Viral Galeri Viral Liste İstanbul Valiliği'nden 3 yıllık güvenlik bilançosu! Terörden asayişe işte rakamlarla “huzur” operasyonları

İstanbul Valiliği, 'İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru' anlayışıyla 2023, 2024 ve 2025 yıllarında yürütülen terör, asayiş ve organize suç operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Paylaşılan veriler, üç yılda kent genelinde güvenliğin sağlanmasına yönelik kararlı mücadelenin somut sonuçlarını gözler önüne serdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:10 Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:46
İstanbul Valiliği 2023, 2024 ve 2025 yıllarında "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru" anlayışıyla düzenlenen operasyonlara ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

İŞTE RAKAMLARLA TERÖR ÖRGÜTLERİNE YAPILAN OPERASYONLAR

Terör, asayiş, ruhsatsız silah, uyuşturucu, organize suçlar ile ilgili yüzlerce operasyonlar gerçekleştirildi. İşte terörden asayişe ilişkin o veriler...

İstanbul'da 2025 yılında PKK/KCK'ya 360, FETÖ'ye 720, dini istismar eden terör örgütlerine 309 operasyon gerçekleştirildi. Ayrıca 2023, 2024, ve 2025 yıllarında toplam 15 terör eylemi engellendi.

