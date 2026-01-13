Viral
İstanbul Valiliği'nden 3 yıllık güvenlik bilançosu! Terörden asayişe işte rakamlarla “huzur” operasyonları
İstanbul Valiliği, 'İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru' anlayışıyla 2023, 2024 ve 2025 yıllarında yürütülen terör, asayiş ve organize suç operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Paylaşılan veriler, üç yılda kent genelinde güvenliğin sağlanmasına yönelik kararlı mücadelenin somut sonuçlarını gözler önüne serdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:46