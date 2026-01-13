CANLI YAYIN
Galatasaray'dan transfer operasyonu! İşte hedefteki 4 isim

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Süper Lig'de lider konumda bulunan ve hafta sonu Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye mağlup olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Devre arası transfer döneminde sessiz kalan sarı kırmızılılarda yönetimin hedefinde 4 isim bulunuyor. İşte detaylar...

Ara transferde sessiz ilerleme planları yapan Galatasaray, 21 Ocak'taki Atletico Madrid ve 28 Ocak'taki Manchester City, Şampiyonlar Ligi maçlarının sonucunu bekliyordu..

Sarı-kırmızılılarda, Fenerbahçe'ye kaybedilen Süper Kupa sonrasında planlama değişti. 6 numara dışında hücum hattına da ilk 11 düzeyinde takviyeye karar verildi.

Kenar forvet ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen oyuncu bakmaya başlayan Galatasaray'da iki isim öne çıkıyor.

NOA LANG'IN TERCİHİ DEVLER LİGİ

Napoli'de bu sezon istenilen performansı bir türlü veremeyen Noa Lang, Beşiktaş'ın da ilgisine rağmen Devler Ligi faktörüyle tercihi Galatasaray'dan yana kullandı.

26 yaşındaki Hollandalı sol açık, kulüplerin anlaşmasını bekliyor ancak sarı-kırmızılılar zorunlu opsiyona yanaşmıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon İtalyan ekibiyle 24 maça çıkan Noa Lang, 1 kez fileleri sarsarken, 2 kez de gol pası verdi.

GOUIRI İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Cezayirli yıldız Amine Gouiri ismi yeniden masada.

25 yaşındaki kanat forvet için ilk plan, Marsilya'dan zorunlu olmayan opsiyonla kiralama şeklinde.

Santrfor, on numara ve kanatlarda görev yapabilen Gouiri, bu sezon 9 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.

1 NUMARALI HEDEF RUIZ

Sezon başında Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo'ya 30'ar milyon Euro yatırım yapan Galatasaray cephesi, aynı rakamı dünyaca ünlü yıldız Fabian Ruiz için gözden çıkardı.

Paris Saint-Germain'in futbol aklı Luis Campos ile iletişim kuran Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Fabian Ruiz ihtimalini sonuna kadar zorluyor.

29 yaşındaki İspanyol yıldıza 30 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, henüz Fabian Ruiz ve PSG'den olumlu dönüş alamadı.

ONYEDIKA SESLERİ

Öte yandan Afrika Kupası'nda Nijerya Milli Takımı ile birlikte boy gösteren Onyedika'nın Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi.

23 MİLYON EURO İDDİASI

Africa Foot'un haberine göre; 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için sarı-kırmızılılar, Club Brugge'e 23 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Ara dönemden başlayarak 3.5+1 yıllık yapılacak kontrata göre de futbolcunun 1 milyon Euro maaş alacağı duyuruldu. Bu sezon Club Brugge'de 24 maça çıkan Onyedika, 2 gol atarken 1 kez de asist yaptı.

