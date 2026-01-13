Galatasaray'dan transfer operasyonu! İşte hedefteki 4 isim
Süper Lig'de lider konumda bulunan ve hafta sonu Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye mağlup olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Devre arası transfer döneminde sessiz kalan sarı kırmızılılarda yönetimin hedefinde 4 isim bulunuyor. İşte detaylar...
Ara transferde sessiz ilerleme planları yapan Galatasaray, 21 Ocak'taki Atletico Madrid ve 28 Ocak'taki Manchester City, Şampiyonlar Ligi maçlarının sonucunu bekliyordu..
Sarı-kırmızılılarda, Fenerbahçe'ye kaybedilen Süper Kupa sonrasında planlama değişti. 6 numara dışında hücum hattına da ilk 11 düzeyinde takviyeye karar verildi.
Kenar forvet ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen oyuncu bakmaya başlayan Galatasaray'da iki isim öne çıkıyor.
NOA LANG'IN TERCİHİ DEVLER LİGİ
Napoli'de bu sezon istenilen performansı bir türlü veremeyen Noa Lang, Beşiktaş'ın da ilgisine rağmen Devler Ligi faktörüyle tercihi Galatasaray'dan yana kullandı.
26 yaşındaki Hollandalı sol açık, kulüplerin anlaşmasını bekliyor ancak sarı-kırmızılılar zorunlu opsiyona yanaşmıyor.