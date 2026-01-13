Galatasaray'dan transfer operasyonu! İşte hedefteki 4 isim

Paris Saint-Germain'in futbol aklı Luis Campos ile iletişim kuran Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Fabian Ruiz ihtimalini sonuna kadar zorluyor.

29 yaşındaki İspanyol yıldıza 30 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, henüz Fabian Ruiz ve PSG'den olumlu dönüş alamadı.

ONYEDIKA SESLERİ Öte yandan Afrika Kupası'nda Nijerya Milli Takımı ile birlikte boy gösteren Onyedika'nın Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi.

23 MİLYON EURO İDDİASI Africa Foot'un haberine göre; 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için sarı-kırmızılılar, Club Brugge'e 23 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Ara dönemden başlayarak 3.5+1 yıllık yapılacak kontrata göre de futbolcunun 1 milyon Euro maaş alacağı duyuruldu. Bu sezon Club Brugge'de 24 maça çıkan Onyedika, 2 gol atarken 1 kez de asist yaptı.