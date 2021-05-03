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Haberler Galeri Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Aslında...

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Aslında...

Çukur'daki Yamaç Koçovalı karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Aras Bulut İynemli hayranları tarafından yakından takibe alındı. Yer aldığı dizi ve film projeleriyle yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aras Bulut İynemli'nin hayatına dair pek çok konu merak edildi. Yakışıklı oyuncunun boyu ise en çok merak edilen konulardan oldu. İşte Aras Bulut İynemli ve birçok ünlü ismin boyu...

Giriş Tarihi: 03.05.2021 20:28 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 20:28
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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Aslında...

Çukur'da canlandırdığı Yamaç karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Aras Bulut İynemli, boyuyla merak konusu oldu. İşte Aras Bulut İynemli ve birçok ünlü ismin boyu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Aslında...

Bige Önal – 1,68 m

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Aslında...

Gülsim Ali İlhan - 1.76 m

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Aslında...

Akın Akınözü - 1,8 m

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli herkesi şaşırttı! Aslında...

Kerem Bürsin – 1,79 m