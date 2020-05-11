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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Çukur dizisinde canlandırdığı Efsun karakteriyle bu sezona damga vuran Damla Sönmez sosyal medyanın da gündemine oturdu. Öldü sanılan Baykal'ın kızı olarak diziye dahil olan ve aklı başında, zeki ve korkusuz Efsun'u canlandıran Damla Sönmez'in özel hayatı da mercek altına alındı. Dizide Efsun ve Yamaç arasında yaşananlar ile çok konuşulan Damla Sönmez'in sevgilisi merak konusu oldu. Çukur izleyicileri güzel oyuncunun sevgilisini görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 17:31
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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Efsun karakteriyle Çukur'un bu sezonuna damga vuran Damla Sönmez'in özel hayatı dizinin izleyicileri tarafından mercek altına alındı. Damla Sönmez hakkında araştırma yapan Çukur izleyicileri güzel oyuncunun sevgilisini görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi…

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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Aras Bulut İynemli uzun süredir meslektaşı Bige Önal ile aşk yaşıyor.

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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!
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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

ERCAN - NAZAN KESAL

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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

TİMUÇİN ESEN