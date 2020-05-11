Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in sevgilisi bakın kim çıktı!

Çukur dizisinde canlandırdığı Efsun karakteriyle bu sezona damga vuran Damla Sönmez sosyal medyanın da gündemine oturdu. Öldü sanılan Baykal'ın kızı olarak diziye dahil olan ve aklı başında, zeki ve korkusuz Efsun'u canlandıran Damla Sönmez'in özel hayatı da mercek altına alındı. Dizide Efsun ve Yamaç arasında yaşananlar ile çok konuşulan Damla Sönmez'in sevgilisi merak konusu oldu. Çukur izleyicileri güzel oyuncunun sevgilisini görünce inanamadı. İşte Damla Dönmez'in sevgilisi...