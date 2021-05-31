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Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ çileden çıktı! Takipçisine ateş püskürdü
Uzun yıllar Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirdi. Sık sık takipçilerine verdiği cevaplarla gündem olan Altuğ, son paylaşımına gelen yorum sonrası çileden çıktı. Gelen yorum sonrası çılgına dönen Altuğ takipçisine sert çıktı.
Giriş Tarihi: 31.05.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 15:55
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