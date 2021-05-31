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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ çileden çıktı! Takipçisine ateş püskürdü

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ çileden çıktı! Takipçisine ateş püskürdü

Uzun yıllar Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirdi. Sık sık takipçilerine verdiği cevaplarla gündem olan Altuğ, son paylaşımına gelen yorum sonrası çileden çıktı. Gelen yorum sonrası çılgına dönen Altuğ takipçisine sert çıktı.

Giriş Tarihi: 31.05.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 15:55
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Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ çileden çıktı! Takipçisine ateş püskürdü

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan ünlülerden biri olan Pınar Altuğ, sık sık takipçilerine verdiği cevaplarla adından söz ettiriyor.

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Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ çileden çıktı! Takipçisine ateş püskürdü

Özellikle kendisinden 8 yaş küçük Yağmur Atacan'la evliliğiyle sık sık eleştiri konusu olan Altuğ, takipçileriyle sık sık tartışma yaşıyor.

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Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ çileden çıktı! Takipçisine ateş püskürdü

"YAZIK SİZE"

Son olarak uzun yıllar rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisiyle ilgili paylaşım yapan Pınar Altuğ, gelen yorum sonrası çileden çıktı.

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Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ çileden çıktı! Takipçisine ateş püskürdü

"Çocuklar Duymasın'ın ekmeğini ne kadar yediniz ya." yorumuna, "Ve? Siz de yapsaydınız yapabiliyorsanız?" diyen oyuncuya çok sert bir cevap geldi: "Ben öğretmenim, şaklaban değilim. İnsanları eğlendiremem, eğitebilirim!"

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Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ çileden çıktı! Takipçisine ateş püskürdü

Ünlü oyuncunun cevabı aynı ölçüde sertti: "Allah sizin gibi eğitmenden esirgesin evlatlarınızı, kaldı ki şaklabanlık da bir meslektir. Üstelik, inanın bana insanları güldürmek eğitmekten daha zordur. İyi ki çocuğum sizin gibi bir öğretmenin eline düşmemiş. Keşke başkalarınınki de düşmese, yazık size!"