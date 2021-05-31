Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ çileden çıktı! Takipçisine ateş püskürdü

Ünlü oyuncunun cevabı aynı ölçüde sertti: "Allah sizin gibi eğitmenden esirgesin evlatlarınızı, kaldı ki şaklabanlık da bir meslektir. Üstelik, inanın bana insanları güldürmek eğitmekten daha zordur. İyi ki çocuğum sizin gibi bir öğretmenin eline düşmemiş. Keşke başkalarınınki de düşmese, yazık size!"