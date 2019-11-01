Çocuklar Duymasın dizisinin Tuna'sı Volkan Severcan'ın kızı herkesi şaşırttı

Ekranların uzun soluklu dizilerinden birisi olarak efsaneler arasında yer alan Çocuklar Duymasın'ın oyuncuları yine adlarından söz ettirmeyi başardı. Dizinin takipçileri eski bölümleri izlerken oyuncuların özel hayatını yakından takip etti. Dizide Tuna olarak karşımıza çıkan Volkan Severcan hakkındaki gerçek hayranlarını şaşırttı. Ünlü oyuncunun kızını ilk kez gören dizinin hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başta Volkan Severcan olmak üzere birçok ünlü ismin gözden uzak olan çocukları...