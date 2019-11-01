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Çocuklar Duymasın dizisinin Tuna'sı Volkan Severcan'ın kızı herkesi şaşırttı
Çocuklar Duymasın dizisi final yapmasına rağmen sevenleri tarafından eski bölümleri izleniyor. Dizinin hayranları Çocuklar Duymasın'ın eski ve yeni oyuncuları hakkında merak ettiklerini internette aramaya başladı. Son olarak dizide Gönül'ün kocası Zero Tuna karakterini canlandıran Volkan Severcan dikkatleri üzerine çekti. Volkan Severcan'ı yakından tanımak isteyen hayranları ünlü oyuncunun kızını görünce şaşırdı. İşte Volkan Severcan'ın ve ünlülerin çocukları...
Giriş Tarihi: 01.11.2019 07:15 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 07:18
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