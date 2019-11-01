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Çocuklar Duymasın dizisinin Tuna'sı Volkan Severcan'ın kızı herkesi şaşırttı

Çocuklar Duymasın dizisi final yapmasına rağmen sevenleri tarafından eski bölümleri izleniyor. Dizinin hayranları Çocuklar Duymasın'ın eski ve yeni oyuncuları hakkında merak ettiklerini internette aramaya başladı. Son olarak dizide Gönül'ün kocası Zero Tuna karakterini canlandıran Volkan Severcan dikkatleri üzerine çekti. Volkan Severcan'ı yakından tanımak isteyen hayranları ünlü oyuncunun kızını görünce şaşırdı. İşte Volkan Severcan'ın ve ünlülerin çocukları...

Giriş Tarihi: 01.11.2019 07:15 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 07:18
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Çocuklar Duymasın dizisinin Tuna'sı Volkan Severcan'ın kızı herkesi şaşırttı

Ekranların uzun soluklu dizilerinden birisi olarak efsaneler arasında yer alan Çocuklar Duymasın'ın oyuncuları yine adlarından söz ettirmeyi başardı. Dizinin takipçileri eski bölümleri izlerken oyuncuların özel hayatını yakından takip etti. Dizide Tuna olarak karşımıza çıkan Volkan Severcan hakkındaki gerçek hayranlarını şaşırttı. Ünlü oyuncunun kızını ilk kez gören dizinin hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başta Volkan Severcan olmak üzere birçok ünlü ismin gözden uzak olan çocukları...

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Çocuklar Duymasın dizisinin Tuna'sı Volkan Severcan'ın kızı herkesi şaşırttı

NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT

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Çocuklar Duymasın dizisinin Tuna'sı Volkan Severcan'ın kızı herkesi şaşırttı
NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT
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Çocuklar Duymasın dizisinin Tuna'sı Volkan Severcan'ın kızı herkesi şaşırttı

ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ İLE ÇOCUKLARI CAN

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Çocuklar Duymasın dizisinin Tuna'sı Volkan Severcan'ın kızı herkesi şaşırttı

ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ İLE ÇOCUKLARI CAN