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Çocuklar Duymasın dizisinin Gönül'ü Zeyno Günenç son haliyle şaşırttı
Çocuklar Duymasın adlı dizi final yapmasına rağmen gündemden düşmüyor. Çocuklar Duymasın dizisinde bazı karakterler ise adeta hafızalara kazınmıştı. Çocuklar Duymasın dizisi sayesinde ün yapan Zeyno Günenç'in son hali ortaya çıktı. Çocuklar Duymasın adlı dizinin bitmesiyle birlikte ortadan kaybolan Zeyno Günenç, İsviçreli eşi Gilles Kanert ile beraber görüntülendi. Zeyno Günenç, 22 Haziran 1967 tarihinde İzmit'te doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra Bursa Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu ve...
Giriş Tarihi: 12.02.2020 17:49
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