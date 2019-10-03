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Ali Sunal yeni filminin galasında gözyaşlarını tutamadı

Başrollerini Ali Sunal ve Onur Atilla'nın paylaştığı "Hareket Sekiz"in galası Kanyon'da yapıldı. Galada önceki gün hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu da anıldı, film öncesi usta oyuncunun görüntüleri yayınlandı. "Ben 10-15 senedir Tarık ağabeysiz, hiçbir özel günümü yaşamıyorum, onsuz ilk defa bu gala oldu" diyen Ali Sunal görüntüleri izlerken gözyaşlarını tutamadı.

Giriş Tarihi: 03.10.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 09:50
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Ali Sunal yeni filminin galasında gözyaşlarını tutamadı

Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu'nun oturduğu "Hareket Sekiz"in galası önceki akşam Kanyon'da yapıldı.

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Ali Sunal yeni filminin galasında gözyaşlarını tutamadı

Galaya filmin ekibinin yanı sıra İlker Ayrık, Açelya Elmas, Açelya Topaloğlu, Aziz Aslan, Ecem Erkek Gül Sunal ve Nazlı Kurbanzade gibi ünlü isimler de katıldı.

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Ali Sunal yeni filminin galasında gözyaşlarını tutamadı

Gala gecesinde akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu da unutulmadı. Film öncesi usta oyuncunun Ali Sunal ile oynadığı filmleri ve röportajlarından kısa kesitler yayınlandı. Ali Sunal, görüntüleri izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Ali Sunal yeni filminin galasında gözyaşlarını tutamadı

Ünlü oyuncu, "Ben 10-15 senedir Tarık ağabeysiz, hiçbir özel günümü yaşamıyorum, onsuz ilk defa bu gala oldu. Hayatta olsa gelirdi diye düşünüyorum. 'Benim Annem Bir Melek'te onun oğlunu oynamaktan gurur duyuyorum. Onun yokluğu bizde çok hissedilecek. Filmin önüne kısa bir şey yaptık. Onu anmak için yetmez ama en azından ben Tarık abimi burada hissetmek istedim" dedi.

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Ali Sunal yeni filminin galasında gözyaşlarını tutamadı