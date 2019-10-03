BİZE ULAŞIN
Ali Sunal yeni filminin galasında gözyaşlarını tutamadı
Başrollerini Ali Sunal ve Onur Atilla'nın paylaştığı "Hareket Sekiz"in galası Kanyon'da yapıldı. Galada önceki gün hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu da anıldı, film öncesi usta oyuncunun görüntüleri yayınlandı. "Ben 10-15 senedir Tarık ağabeysiz, hiçbir özel günümü yaşamıyorum, onsuz ilk defa bu gala oldu" diyen Ali Sunal görüntüleri izlerken gözyaşlarını tutamadı.
Giriş Tarihi: 03.10.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 09:50
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6