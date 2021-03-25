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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Ceyda Düvenci'nin dövmesine tepki yağdı!
Ceyda Düvenci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki topladı. Daha önce 10 yaşındaki kızının özelini paylaşan Düvenci, tepkilerin odağı olmuştu. İki çocuk annesi 43 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından amuda kalkarak verdiği pozu Şems-i Tebrizi'nin "Düzenin bozulur, hayatım altüst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun, hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını" sözüyle paylaştı. Kısa sürede dikkat çeken paylaşımda Ceyda Düvenci'nin dövmesi ve yaptırdığı yer büyük tepki aldı.
Giriş Tarihi: 25.03.2021 15:13 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 15:13
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden biri olan Ceyda Düvenci, son yaptığı paylaşımla tepki topladı. Dövmesini takipçileriyle paylaşan Düvenci'ye, 'edepsiz' yorumları geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ceyda Düvenci geçtiğimiz ocak ayında 10 yaşındaki kızı Melisa'nın özelini paylaşmış ve sosyal medyada tepkilerin odağında yer almıştı.
Önceki gün yeni bir paylaşımla gündeme gelen Ceyda Düvenci bu kez de amuda kalkarak poz verdi.
KUR'AN-I KERİM'DEKİ HARFİ KAZITTI
Belindeki dövmeyi göstererek Şems-i Tebrizi'nin "Düzenin bozulur, hayatım altüst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun, hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını" sözünü paylaşan Düvenci'nin dövmesinin şekli de dikkatlerden kaçmadı. Düvenci'nin Arap alfabesinin 27'nci harfi olan "Vav"ı beline kazıttığı görüldü.
"VAV" NE DEMEK?
Arap alfabesinin 27'nci harfi olan "Vav", Kur'an-ı Kerim'de en sık karşılaşılan harflerden biridir. Bazen iki kelimeyi birbirine bağlayan bağlaç, bazen de çözülemeyen büyük bir sır olarak kaldığı söylenir. Henüz doğmamış bir bebeğin anne rahmindeki hali olarak da belirtilir, ebced (geleneksel Arap alfabesinin eski sıralanışından ilk dört harfinin okunuşlarıyla türetilmiş bir sözcük) hesabındaki 6 sayısı olarak da…