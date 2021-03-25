Ceyda Düvenci'nin dövmesine tepki yağdı!

"VAV" NE DEMEK?

Arap alfabesinin 27'nci harfi olan "Vav", Kur'an-ı Kerim'de en sık karşılaşılan harflerden biridir. Bazen iki kelimeyi birbirine bağlayan bağlaç, bazen de çözülemeyen büyük bir sır olarak kaldığı söylenir. Henüz doğmamış bir bebeğin anne rahmindeki hali olarak da belirtilir, ebced (geleneksel Arap alfabesinin eski sıralanışından ilk dört harfinin okunuşlarıyla türetilmiş bir sözcük) hesabındaki 6 sayısı olarak da…

