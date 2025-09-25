25 Eylül 2025, Perşembe
Cennetin Çocukları'nın Oltacı Bayram'ı Evliya Aykan'ın oyuncu sevgilisi hayran bıraktı
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile adını duyuran oyuncu Evliya Aykan, şimdilerde İsmail Hacıoğlu'nun başrolünde olduğu 'Cennetin Çocukları' dizisiyle adından söz ettiriyor. 'Oltacı Bayram' karakteriyle beğeni toplayan Aykan, bu kez de 'çok güzel diye linçleniyorum' dediği kız arkadaşıyla gündem oldu. İşte Evliya Aykan'ın oyuncu sevgilisi...
Giriş Tarihi: 25.09.2025 15:38 Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:38