Cennetin Çocukları'nın Oltacı Bayram'ı Evliya Aykan'ın oyuncu sevgilisi hayran bıraktı

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile adını duyuran oyuncu Evliya Aykan, şimdilerde İsmail Hacıoğlu'nun başrolünde olduğu 'Cennetin Çocukları' dizisiyle adından söz ettiriyor. 'Oltacı Bayram' karakteriyle beğeni toplayan Aykan, bu kez de 'çok güzel diye linçleniyorum' dediği kız arkadaşıyla gündem oldu. İşte Evliya Aykan'ın oyuncu sevgilisi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.09.2025 15:38 Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:38
"Çok Güzel Hareketler Bunlar 2" ile tanınan ve şu sıralar "Cennetin Çocukları" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Evliya Aykan, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Sevgilisiyle verdiği pozlarla dikkat çeken Aykan, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Başarılı oyuncu, daha önce konuk olduğu bir programda sevgilisi hakkında yaptığı esprili açıklamayla dikkat çekmişti.

Aykan, "Kız arkadaşım çok güzel diye linçleniyorum" sözleriyle hem güldürmüş hem de gündem olmuştu.

Oyuncu, takipçilerinden "ne şanslı adamsın" şeklinde yorumlar geldiğini dile getirmişti.

GÖREN HAYRAN KALIYOR!

1999 doğumlu olan genç oyuncu Asude Kızanlık, oyunculuk kariyerinde ilerliyor.

Instagram'da @yalnizcaasude kullanıcı adıyla 26 binden fazla takipçiye ulaşan Kızanlık, burada sık sık hayatından kareler paylaşarak hayranlarıyla etkileşim kuruyor.

Eliya Aykan ve sevgilisi

Eliya Aykan ve sevgilisi