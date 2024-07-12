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Cennet Mahallesi'nin Şipşak Rıza'sı bakın şimdi ne yapıyor! Levent Tülek'in son halini tanıyabilen çıkmadı...

Özkan Uğur, Çağla Şikel ve Alişan gibi isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisi bir döneme damga vuran yapımlar arasındaydı. Tekrar bölümleriyle günümüzde bile izlenen dizi, şimdilerde oyuncularının son halleriyle gündem olmaya başladı. Özellikle kurnazlıkları ve sahtekarlıklarıyla dikkat çeken, mahalledekilerin menajerliğini yapan Şipşak Rıza karakteri, izleyicileri gülmekten kırıp geçiriyordu. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Levent Tülek, yıllar içinde epey yaşlandı. İşte son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 12:29 Güncelleme: 12.07.2024 12:29
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Cennet Mahallesi’nin Şipşak Rıza’sı bakın şimdi ne yapıyor! Levent Tülek’in son halini tanıyabilen çıkmadı...

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi, Türk televizyon tarihinde unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Başrollerinde Zeki Alasya, Melek Baykal, Alişan, Özkan Uğur, Çağla Şikel ve Müjdat Gezen gibi ünlü isimlerin bulunduğu dizi, geniş bir izleyici kitlesine sahip olmuştu.

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Cennet Mahallesi’nin Şipşak Rıza’sı bakın şimdi ne yapıyor! Levent Tülek’in son halini tanıyabilen çıkmadı...

Özellikle Şipşak Rıza karakteri, kurnazlıkları ve sahtekarlıklarıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Bu karaktere hayat veren Levent Tülek'in şimdilerde neler yaptığı merak edildi.

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Cennet Mahallesi’nin Şipşak Rıza’sı bakın şimdi ne yapıyor! Levent Tülek’in son halini tanıyabilen çıkmadı...

Tiyatro alanında ilerleyen Tülek, aynı zamanda yazarlık yapıyor. 2015 yılında sinema oyuncusu Pelinsu Pir ile evlenen Tülek, özel hayatında da mutlu bir birliktelik sürdürüyor.

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Cennet Mahallesi’nin Şipşak Rıza’sı bakın şimdi ne yapıyor! Levent Tülek’in son halini tanıyabilen çıkmadı...

İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Cennet Mahallesi’nin Şipşak Rıza’sı bakın şimdi ne yapıyor! Levent Tülek’in son halini tanıyabilen çıkmadı...

Levent Tülek