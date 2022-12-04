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Haberler Galeri Cemiyet dünyasının ünlü ismi Aslı Şen’in umredeki krem reklamı gündeme oturdu! Tepkiler peş peşe geldi! "Umrede de reklam yapmazsın"

Cemiyet dünyasının ünlü ismi Aslı Şen’in umredeki krem reklamı gündeme oturdu! Tepkiler peş peşe geldi! "Umrede de reklam yapmazsın"

Fenerbahçe'nin başkanı Ali Şen'in ufak gelini ve Metin Şen'in eşi Aslı Şen, umreye gitti. Aslı Şen'in umreden krem reklamı yapması sosyal medyanın gündemine oturdu. Aslı Şen'in Kabe'yi arka plana alarak el kreminin reklamını yapması bu kadarına da pes dedirtti. Aslı Şen'in paylaşımını gören sosyal medya kullanıcılarından "Umrede de reklam yapmazsın", "Ben utandım" tepkileri peş peşe geldi.

Giriş Tarihi: 04.12.2022 13:07
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Cemiyet dünyasının ünlü ismi Aslı Şen’in umredeki krem reklamı gündeme oturdu! Tepkiler peş peşe geldi! Umrede de reklam yapmazsın

Cemiyet hayatının ünlü ismi 45 yaşındaki Aslı Şen'in umre yaparken krem reklamı yapması tepki topladı.

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Cemiyet dünyasının ünlü ismi Aslı Şen’in umredeki krem reklamı gündeme oturdu! Tepkiler peş peşe geldi! Umrede de reklam yapmazsın

Ancak Aslı Şen, umrede öyle bir şey yaptı ki görenler gözlerine inanamadı.

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Cemiyet dünyasının ünlü ismi Aslı Şen’in umredeki krem reklamı gündeme oturdu! Tepkiler peş peşe geldi! Umrede de reklam yapmazsın

Aslı Şen, fona Kabe'yi alarak markasının reklamını yaptı.

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Cemiyet dünyasının ünlü ismi Aslı Şen’in umredeki krem reklamı gündeme oturdu! Tepkiler peş peşe geldi! Umrede de reklam yapmazsın

Şen'in paylaşımına ise sosyal medya kullanıcıları isyan etti.

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Cemiyet dünyasının ünlü ismi Aslı Şen’in umredeki krem reklamı gündeme oturdu! Tepkiler peş peşe geldi! Umrede de reklam yapmazsın

Şen attığı posta notunu düştü:

"Allah her isteyene nasip etsin inşallah. İnsanın gönlüne buranın sevdası düşünce, ne iş dinliyor ne başka bir şey