04 Aralık 2022, Pazar
Cemiyet dünyasının ünlü ismi Aslı Şen’in umredeki krem reklamı gündeme oturdu! Tepkiler peş peşe geldi! "Umrede de reklam yapmazsın"
Fenerbahçe'nin başkanı Ali Şen'in ufak gelini ve Metin Şen'in eşi Aslı Şen, umreye gitti. Aslı Şen'in umreden krem reklamı yapması sosyal medyanın gündemine oturdu. Aslı Şen'in Kabe'yi arka plana alarak el kreminin reklamını yapması bu kadarına da pes dedirtti. Aslı Şen'in paylaşımını gören sosyal medya kullanıcılarından "Umrede de reklam yapmazsın", "Ben utandım" tepkileri peş peşe geldi.
Giriş Tarihi: 04.12.2022 13:07
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