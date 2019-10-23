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Cem Yılmaz'ın yeni filmi ‘Karakomik Filmler’i izlemeyin çağrısı yapılmıştı! Boykot tuttu mu?
Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikayeden oluşan Karakomik Filmler 18 Ekim'de vizyona girdi. Yılmaz'ın yeni filmi hakkında 'Karakomik Filmleri' izlemeyin çağrısı yapılmıştı. Günaydın'dan Mevlüt Tezel'in önceki gün 'Karakomik Filmler' ile ilgili izleyici yorumlarına yer verdiği 'Ne güldürüyor ne ağlatıyor' yazısı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sinema eleştirmenleri genelde beğenmezken filmle ilgili izleyici yorumları da hiç iç açıcı değildi. İzleyici haklı çıktı. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı.
Giriş Tarihi: 23.10.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 11:15
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