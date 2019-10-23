Cem Yılmaz'ın yeni filmi ‘Karakomik Filmler’i izlemeyin çağrısı yapılmıştı! Boykot tuttu mu?

Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikayeden oluşan Karakomik Filmler serisinin ilk ikisi 18 Ekim'de vizyona girmişti. Günaydın'dan Mevlüt Tezel'in önceki gün 'Karakomik Filmler' ile ilgili izleyici yorumlarına yer verdiği 'Ne güldürüyor ne ağlatıyor' yazısı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'ni sinema eleştirmenleri genelde beğenmemişti. Filmle ilgili izleyici yorumları da hiç iç açıcı değildi. İzleyici haklı çıktı. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı. Ancak 276 bin seyirci sayısı gerçekten büyük şok! Yoksa 'Cem Yılmaz'ın filmini boykot edelim' çağrısı hedefine mi ulaştı? İşte Mevlüt Tezel'in bugün köşesine taşıdığı 'Cem Yılmaz boykotu tuttu mu?' yazısı...