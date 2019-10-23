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Cem Yılmaz'ın yeni filmi ‘Karakomik Filmler’i izlemeyin çağrısı yapılmıştı! Boykot tuttu mu?

Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikayeden oluşan Karakomik Filmler 18 Ekim'de vizyona girdi. Yılmaz'ın yeni filmi hakkında 'Karakomik Filmleri' izlemeyin çağrısı yapılmıştı. Günaydın'dan Mevlüt Tezel'in önceki gün 'Karakomik Filmler' ile ilgili izleyici yorumlarına yer verdiği 'Ne güldürüyor ne ağlatıyor' yazısı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sinema eleştirmenleri genelde beğenmezken filmle ilgili izleyici yorumları da hiç iç açıcı değildi. İzleyici haklı çıktı. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 11:15
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Cem Yılmaz'ın yeni filmi ‘Karakomik Filmler’i izlemeyin çağrısı yapılmıştı! Boykot tuttu mu?

Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikayeden oluşan Karakomik Filmler serisinin ilk ikisi 18 Ekim'de vizyona girmişti. Günaydın'dan Mevlüt Tezel'in önceki gün 'Karakomik Filmler' ile ilgili izleyici yorumlarına yer verdiği 'Ne güldürüyor ne ağlatıyor' yazısı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'ni sinema eleştirmenleri genelde beğenmemişti. Filmle ilgili izleyici yorumları da hiç iç açıcı değildi. İzleyici haklı çıktı. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı. Ancak 276 bin seyirci sayısı gerçekten büyük şok! Yoksa 'Cem Yılmaz'ın filmini boykot edelim' çağrısı hedefine mi ulaştı? İşte Mevlüt Tezel'in bugün köşesine taşıdığı 'Cem Yılmaz boykotu tuttu mu?' yazısı...

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Cem Yılmaz'ın yeni filmi ‘Karakomik Filmler’i izlemeyin çağrısı yapılmıştı! Boykot tuttu mu?

İzleyici haklı çıktı. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. 2006 yılında 'Hokkabaz' ilk üç günde 247 bin 912 kişi tarafından izlenmişti, bu daha düşük bir rakam. Ancak 2006'da şimdiki kadar çok salon yoktu, 'Hokkabaz' 225 kopya ile vizyona girmişti. 'Karakomik Filmler' ise 810 salonda gösterime girdi. Bu kadar çok salonda gösterime girip 276 bin kişi tarafından izlenmek daha kötü sonuç!

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Cem Yılmaz'ın yeni filmi ‘Karakomik Filmler’i izlemeyin çağrısı yapılmıştı! Boykot tuttu mu?

Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Cem Yılmaz'ın sürekli aynı oyuncu kadrosu, aynı sinema dili ve aynı espri anlayışıyla kendini çok tekrar ettiğini defalarca yazdık. Her şeye rağmen 'Karakomik Filmler'in bu kadar az izleneceğini kimse beklemiyordu!

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Cem Yılmaz'ın yeni filmi ‘Karakomik Filmler’i izlemeyin çağrısı yapılmıştı! Boykot tuttu mu?

Yılmaz, ağaca, kediye köpeğe bol bol destek tweet'i atıyor ama sıra Mehmetçiği desteklemeye gelince susuyor diye eleştirilmişti. Sosyal medyada 'Karakomik Filmler'i izlemeyin' diye boykot çağrısı yapılmıştı. Türkiye'de kişi, kurum hatta ülkeleri hedef alan boykot çağrılarının tuttuğu hiç görülmedi. Birkaç kasa meşrubat yere dökülür, 5-10 abonelik iptal edilir ve bir-iki günde her şey unutulurdu.

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Cem Yılmaz'ın yeni filmi ‘Karakomik Filmler’i izlemeyin çağrısı yapılmıştı! Boykot tuttu mu?

Ancak 276 bin seyirci sayısı gerçekten büyük şok! Yoksa 'Cem Yılmaz'ın filmini boykot edelim' çağrısı hedefine mi ulaştı?