Cem Yılmaz taburcu oldu: Ünlü komedyenden aile pozu
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale’deki evinde yaşadığı göğüs ağrısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede anjiyoya alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Yılmaz, hastaneden çıkar çıkmaz ailesiyle verdiği pozla sağlık durumunun iyi olduğunu gösterdi.
Komedyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta akşamüstü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde göğüs ve sırt ağrısı yaşadı. Bunun üzerine Ayvacık Devlet Hastanesi'ne başvuran ünlü komedyen, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.
TABURCU OLDU
ÇOMÜ Hastanesi'nde anjiyoya alınan Yılmaz'a, Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından el bileğinden yaklaşık 40 dakika süren işlemle balon ve stent uygulandı. İki günlük takip sürecinin ardından herhangi bir şikâyeti bulunmayan ünlü komedyen, ilaçları yazılarak hastaneden taburcu edildi.
AİLESİYLE BİR ARAYA GELDİ
Tedavisinin ardından taburcu edilen Cem Yılmaz, sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından paylaştığı ailesiyle çekilmiş fotoğrafla gösterdi. Ünlü komedyen, kalp emojisiyle yayınladığı kareyle sevenlerinin yüreğine su serpti.