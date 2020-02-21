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Cem Yılmaz’dan flaş evlilik açıklaması: Serenay Sarıkaya ile evlendik
Defne Samyeli ile ayrılığının ardından Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündem olan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında konuştu. 2. Sayfa muhabirinin sorularını yanıtlayan ünlü komedyenden yaptığı evlilik açıklaması ile dikkat çekti. Cem Yılmaz Temmuz ayında evlenecekleri iddialarına 'Biz evlendik' şeklinde cevap verdi.
Giriş Tarihi: 21.02.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 12:23
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