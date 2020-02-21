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Cem Yılmaz’dan flaş evlilik açıklaması: Serenay Sarıkaya ile evlendik

Defne Samyeli ile ayrılığının ardından Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündem olan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında konuştu. 2. Sayfa muhabirinin sorularını yanıtlayan ünlü komedyenden yaptığı evlilik açıklaması ile dikkat çekti. Cem Yılmaz Temmuz ayında evlenecekleri iddialarına 'Biz evlendik' şeklinde cevap verdi.

Giriş Tarihi: 21.02.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 12:23
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Cem Yılmaz’dan flaş evlilik açıklaması: Serenay Sarıkaya ile evlendik

Defne Samyeli ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Cem Yılmaz, kısa bir süre önce oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Cem Yılmaz’dan flaş evlilik açıklaması: Serenay Sarıkaya ile evlendik

Atina sokaklarında ilk kez yan yana görüntülenen çiftten Sarıkaya, Türkiye dönüşü "Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi" diyerek aşk iddialarını doğruladı.

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Cem Yılmaz’dan flaş evlilik açıklaması: Serenay Sarıkaya ile evlendik

'SERENAY İLE EVLENDİK'

Cem Yılmaz yeni ilişkisiyle ilgili son olarak 2. Sayfa programına konuştu. Temmuz ayında evlenecekleri iddialarına cevap veren Yılmaz, "Evet, evlendik. Haberler doğru" diyerek iddiaları tiye aldı.

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Cem Yılmaz’dan flaş evlilik açıklaması: Serenay Sarıkaya ile evlendik

Komedyen, Defne Samyeli'yle ilgili sorular üzerine, "Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hiç gönderme yapmadım" dedi.

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Cem Yılmaz’dan flaş evlilik açıklaması: Serenay Sarıkaya ile evlendik

Yılmaz, Kerem Bürsin'le ilgili ise, "Kerem beyi de çok seviyorum. Ona da bir gönderme yapmadım" yanıtını verdi.